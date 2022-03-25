Mercedes-Benz не может расстаться с КАМАЗом

Производитель грузовиков Daimler Truck затрудняется вызволить свою долю акций КАМАЗа, чтобы продать их — на это нужно разрешение Правительства РФ.

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Компания Daimler Truck AG, разработчик и производитель грузовиков с трехлучевой звездой на решетке, пока не приняла решения относительно дальнейшего взаимодействия с КАМАЗом. Напомним, немецкий производитель поставляет на российское предприятие двигатели и мосты для челнинских грузовиков поколения К4, а также участвует в производстве кабин для поколения К5.

В начале марта компании Daimler Truck и Mercedes-Benz приостановили работу в России. Daimler Truck поставил на паузу сотрудничество с КАМАЗом, появилась информация о продаже 15% акций КАМАЗа, которыми владеет Daimler Truck. Однако 24 марта на пресс-конференции главы немецкой компании Мартина Даума выяснилось, что это невозможно сделать.

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«Мы, конечно, не ведем никаких переговоров с российскими властями... Мы не можем выйти из капитала КАМАЗа, потому что для этого нужно одобрение правительства», — цитирует Reuters Мартина Даума.

Как отмечает издание, именно украинский кризис сделал невозможным перемещение этих 15% акций. Дело в том, что в сентябре 2021 года «легковой» Daimler AG, позже переименованный в Mercedes-Benz AG, выкупил акции КАМАЗа у Daimler Truck — и собирался передать их обратно в начале 2022 года, когда немецкий производитель грузовиков вышел из концерна.

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Но для завершения сделки нужно разрешение Правительства РФ и главного акционера КАМАЗа — госкорпорации «Ростех» (47,1% акций). Переговоры не ведутся, разрешения нет, а значит, вызволить свою долю (и, соответственно, продать ее) Daimler Truck не может... В Daimler Truck подчеркивают, что выводы относительно перспектив сотрудничества с КАМАЗом делать пока преждевременно.

Отметим, что обе немецкие компании, легковая Daimler AG и грузовая Daimler Truck AG, приостановили продажи своих машин в РФ, а легковая поставила на паузу производство автомобилей Mercedes-Benz на заводе в Есипово Московской области.

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Фото: КАМАЗ