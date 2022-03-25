Mercedes-Benz не может расстаться с КАМАЗом — журнал За рулем

Mercedes-Benz не может расстаться с КАМАЗом

Производитель грузовиков Daimler Truck затрудняется вызволить свою долю акций КАМАЗа, чтобы продать их — на это нужно разрешение Правительства РФ.

Материалы по теме
Что теперь будет выпускать КАМАЗ

Компания Daimler Truck AG, разработчик и производитель грузовиков с трехлучевой звездой на решетке, пока не приняла решения относительно дальнейшего взаимодействия с КАМАЗом. Напомним, немецкий производитель поставляет на российское предприятие двигатели и мосты для челнинских грузовиков поколения К4, а также участвует в производстве кабин для поколения К5.

Материалы по теме
ГИБДД вооружат 3D-сканерами — что изменится для водителей?Усталость за рулем приравняют к пьянствуПешеходов нарушителей будут распознавать камеры. Ждите штрафов!

В начале марта компании Daimler Truck и Mercedes-Benz приостановили работу в России. Daimler Truck поставил на паузу сотрудничество с КАМАЗом, появилась информация о продаже 15% акций КАМАЗа, которыми владеет Daimler Truck. Однако 24 марта на пресс-конференции главы немецкой компании Мартина Даума выяснилось, что это невозможно сделать.

Материалы по теме
КАМАЗы станут полностью российскими

«Мы, конечно, не ведем никаких переговоров с российскими властями... Мы не можем выйти из капитала КАМАЗа, потому что для этого нужно одобрение правительства», — цитирует Reuters Мартина Даума.

Как отмечает издание, именно украинский кризис сделал невозможным перемещение этих 15% акций. Дело в том, что в сентябре 2021 года «легковой» Daimler AG, позже переименованный в Mercedes-Benz AG, выкупил акции КАМАЗа у Daimler Truck — и собирался передать их обратно в начале 2022 года, когда немецкий производитель грузовиков вышел из концерна.

Mercedes-Benz не может расстаться с КАМАЗомКАМАЗ планирует полностью импортозаместить производство грузовиков К5, имеющих лицензионную кабину Mercedes-Benz Actros 2012 года
КАМАЗ планирует полностью импортозаместить производство грузовиков К5, имеющих лицензионную кабину Mercedes-Benz Actros 2012 года

Материалы по теме
КАМАЗ возвращается к Евро-2

Но для завершения сделки нужно разрешение Правительства РФ и главного акционера КАМАЗа — госкорпорации «Ростех» (47,1% акций). Переговоры не ведутся, разрешения нет, а значит, вызволить свою долю (и, соответственно, продать ее) Daimler Truck не может... В Daimler Truck подчеркивают, что выводы относительно перспектив сотрудничества с КАМАЗом делать пока преждевременно.

  • Отметим, что обе немецкие компании, легковая Daimler AG и грузовая Daimler Truck AG, приостановили продажи своих машин в РФ, а легковая поставила на паузу производство автомобилей Mercedes-Benz на заводе в Есипово Московской области.
  • «За рулем» можно читать в Viber.

Фото: КАМАЗ

Наше новое видео
Новая реальность: этот «китаец» подвинет Volkswagen и BMW
Нива-трехдверка — обычная или «злая»? Сравнили Урбан и Бронто
Haval F7 обновили. Китай нас спасет? Да ладно!

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров431
Оцените материал
1:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: