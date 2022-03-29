«Гараж-54» предлагает использовать оригинальное пусковое устройство.

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Сел аккумулятор? Не беда, объясняют веселые люди из «Гаража-54», запустить такой автомобиль все же можно. Там взяли аккумулятор от электрического шуруповерта, прикрутили к нему провода и пошли оживлять «сдохшую» батарею.

Батарея машины выдавала 11,6 Вольт без нагрузки, под нагрузкой напряжение падало до 5 Вольт. Подключили «батарейку» от шуруповерта, подождали несколько минут — АКБ машины подпиталась, и она завелась.

Из комментариев пользователей:

RusL Systems: «Если у вас сел аккумулятор, купите новый, или займитесь электрикой в конце концов.»

Угар: «Нужно просто с собой таскать заряженный аккумулятор от гайковерта, который стоит дороже авто аккумулятора).»

Арсен 888: «Сварочным аппаратом завожу, если срочно нужно ехать.»

Эту малолитражку оснастили реактивным мотором.



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Видео: YouTube