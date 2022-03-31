В России регистрируют «свои» марки Audi, Mercedes-Benz и BMW

В марте в Роспатент было подано несколько десятков заявок на регистрацию в России названий известных мировых брендов.

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Причина этого — в желании заявителей выпускать продукцию под известным брендом, в то время как компания, им обладающая, ушла из России. Среди заявок — бренды одежды и парфюмерии (Levi's и Christian Dior), напитков и контрацептивов (Coca-Cola и Durex) платежных систем (Mastercard и American Express) и автомобилей — Audi, Mercedes-Benz и BMW.

Юристы убеждены, что оформить на себя известные марки заявителям не удастся, пишет РБК. Интересно, что часть брендов фигурирует со слегка измененными названиями — например, кофеварки Nezpresso (с выделенной «Z») вместо Nespresso или мебель «Идея» вместо IKEA. А вот автомобильные бренды пытаются зарегистрировать без изменений в написании.

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Но не факт, что речь идет о выпуске автомобилей под этими марками. Так, заявка на бренд Audi, поданная некоммерческой организацией «Агентство поддержки рынка интеллектуальной собственности» (АПРИС), касается регистрации по классу 3, это товары парфюмерии и средства для уборки. Та же организация подала заявки на имена Mastercard и American Express, но уже по классу 9 — научные и исследовательские аппараты и инструменты.

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Фото: Роспатент