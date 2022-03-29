Сможем ли мы покупать новые иномарки? Опрос «За рулем» — журнал За рулем

Сможем ли мы покупать новые иномарки? Опрос «За рулем»

Половина опрошенных (а это более тысячи человек) считает, что в условиях санкций обычную процедуру привоза в РФ иномарок заменит комбинация из нескольких новых способов.

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Как уже знают наши постоянные читатели, теперь «За рулем» можно читать и в Viber. И около недели назад именно на этой площадке мы решили дать высказаться подписчикам по злободневному вопросу. Не секрет, что многие иностранные бренды приостановили поставки автомобилей в РФ и их продажу, а также закрыли российские заводы. Так смогут ли россияне покупать новые иномарки в условиях ужесточающихся санкций?

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В опросе проголосовало более 2,5 тысяч человек, и результаты получились довольно интересные. Всего 3% верят, что авторынок спасут машинокомплекты (не подпадающие под санкции), которые будут ввозить на территорию РФ и здесь собирать из них машины. Немногим больше надежды на серых дилеров — на их способность насытить авторынок надеются 7%.

Сможем ли мы покупать новые иномарки? Опрос «За рулем»

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А 17% опрошенных все же рассчитывают на то, что именно официальные дилеры придумают, как ввозить машины в Россию — напомним, среди таких возможностей назывался, например, ввоз не с территории государства, где расположен производитель, а из некоей третьей страны. Ну а самая значительная часть, а именно половина респондентов, уверена, что сработает какая-то комбинация из всех вышеперечисленных способов.

Пессимистично настроенных автомобилистов тоже довольно много: 21% считает, что покупка иномарки станет для россиянина невозможной.

Фото: Depositphotos

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