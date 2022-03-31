Запрет на ввоз премиум-моделей делает Aurus популярнее

Производство седанов Senat продолжается, несмотря на проблемы с логистикой и дефицит микрочипов.

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На предприятии отмечают рост числа заявок на седаны Aurus Senat после введения запрета Евросоюзом на поставки автомобилей дороже 50 тысяч евро в Россию (4,8 млн рублей). С 5 апреля такой же запрет вводит и правительство Японии, установив планку на отметке 6 млн йен, или 4,2 млн рублей. А началось все с США, запретившей ввоз в Россию автомобилей вообще.

«Действительно, в настоящее время мы наблюдаем умеренный рост числа запросов на приобретение автомобилей Aurus», — сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Останавливаться конвейер в ОЭЗ «Алабуга» не собирается — седаны Senat сходят с него в соответствии с графиком и отправляются заказчикам.

«Производство автомобилей Aurus на индустриальной площадке в ОЭЗ „Алабуга“ продолжается, несмотря на определенные сложности с логистикой комплектующих, которые в настоящее время характерны для отрасли в целом. Объемы серийного выпуска автомобилей соответствуют утвержденным планам компании на 2022 год», — рассказали в компании.

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Российский бренд даже не собирается не собирается отказываться от поставок автомобилей Aurus в страны MENA. Это Ближний Восток и Северная Африка.

Фото: Aurus