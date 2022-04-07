Завод в Санкт-Петербурге начал выпускать электронные модули — журнал За рулем

Завод в Санкт-Петербурге начал выпускать электронные модули

Их цена еще до санкций была на 20% ниже, чем у европейских аналогов.

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В Санкт-Петербурге заработал новый завод по производству электронных модулей. Предприятие «Макро ЕМС» открылось в конце 2021 года и сейчас выходит на проектную мощность. Основной продукт — электронный модуль — это функционально законченный блок, состоящий из отдельных элементов и пригодный для использования самостоятельно или внутри сложной электронной системы.

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За час предприятие способно выпустить свыше 490 тысяч компонентов для электронных блоков. А в год «Макро ЕМС» может выпускать до 500 тысяч вычислительных модулей, 5 млн модулей-контроллеров «умных» счетчиков и 10 млн модулей памяти.

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По данным компании, из Китая, Польши, Чехии, Финляндии и Румынии к нам поставляется более 50% товаров перечисленной номенклатуры. Предполагается, что продукция предприятия частично заместит электронные компоненты, которые сейчас поставляются в Россию из Азии и Европы, сообщает «АиФ-Петербург».

Если удастся обеспечить качество, то в этом есть смысл, ведь еще до санкций стоимость продукции «Макро ЕМС» была на 20% ниже, чем у европейских аналогов, говорят на предприятии. Сравнение с азиатскими компонентами не приводится.

  • В связи с дефицитом электроники правительство разрабатывает упрощенный техрегламент для выпуска автомобилей. За переход к нему высказались многие производители, в частности АВТОВАЗ и УАЗ.
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Фото: Depositphotos

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