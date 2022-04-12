Дорожно-строительный сезон начался досрочно

К началу работ были модернизированы и построены порядка 200 асфальтовых заводов, что улучшит качество покрытия на наших дорогах.

Материалы по теме Кто мусорит на наших дорогах

Теплая погода позволила досрочно начать дорожно-ремонтные и строительные работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», в котором участвуют 84 региона страны. По данным на 24 марта законтрактовано более 83% объектов текущего года.

Работы начались уже в десятках областей и республиках. Например, в Архангельской, Белгородской, Волгоградской, Иркутской, Калининградской, Ростовской, Тверской и других областях, в Кабардино-Балкарской и Чеченской Республиках, Краснодарском и Ставропольском краях, Республиках Алтай, Башкортостан, Ингушетия, Крым, Северная Осетия — Алания и в городе Севастополь.

«Всего в этом году благодаря нацпроекту планируется привести в нормативное состояние порядка 4,7 тысяч объектов — это более 15 тысяч километров дорог», — рассказал руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

Модернизированы будут и 70 объектов федеральных дорог общей протяженностью более 230 км.

Качество материалов

Нехватки асфальтобетонных смесей не ожидается. Всего в регионах работает около тысячи асфальтобетонных заводов, поставляющих смеси для объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги». Около 200 из них были модернизированы и построены с нуля, чтобы выпускаемые смеси соответствовали современным стандартам. Кроме того, здесь нет никакой зависимости от иностранных поставок — для смесей используются материалы только отечественного производства.

Предоставлено пресс-службой Федерального дорожного агентства

Первым делом — самые проблемные участки

Работы начинаются с самых проблемных объектов. Например, в городе Ангарске Иркутской области первым делом работы начались на улице Чайковского, где дорога нуждаются в обновлении. Также рабочие уже перестилают разбитое покрытие на улице Зурабова: «Улицу включили в перечень объектов нацпроекта, она будет обновлена полностью ― от Ангарского проспекта до Коминтерна», ― рассказали в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Как и на многих других объектах, здесь будет заменен не только асфальт на проезжей части, но и на тротуарах, а также появятся новые бордюры. Также будут сделаны искусственные неровности, поставлены ограждения, появятся новые пешеходные переходы.

Предоставлено пресс-службой Федерального дорожного агентства

Еще более масштабные работы начались в самом Иркутске, где ведется реконструкция второй половины путепровода на улице Джамбула: опорные колонны будут усилены, появится новый металлический силовой каркас, а проезжая часть станет шире. Кроме того, специалисты заменят барьерные и перильные ограждения, а на улице появится освещение.

Архангельская область приступила к ремонту четырех региональных трасс: Усть-Вага — Ядриха, Архангельск — Онега, Архангельск — Мезень и Коноша — Вельск. Также ремонтируются три моста через реки Кянду, Луду и Устью. Мост через последнюю находился в аварийном состоянии, и при этом он жизненно необходим для жителей Устьянского района. Поэтому его было решено отстроить заново.

Предоставлено пресс-службой Федерального дорожного агентства

В Республике Ингушетия, куда тепло приходит раньше, дорожники успели уже завершить два объекта: третий этап капитального ремонта участка подъезда к железнодорожной станции Слепцовская от трассы «Кавказ» в городе Сунжа и первый этап капитального ремонта автодороги «Кавказ» — Карабулак — Ср. Ачалуки — Гайрбек-юрт.

«Это второй объект, реализованный в рамках нацпроекта в текущем году. У нас не было сомнений, что мы выполним обещание, данное жителям. Автомобилисты могут быть уверены в качестве обновленного участка. За надежностью, долговечностью дорог следят и власти, и общественники, и сами жители нашего региона. В результате капитального ремонта обеспечена ровность дорожного покрытия и повышена безопасность дорожного движения», — подчеркнул министр автомобильных дорог Ингушетии Батыр Хаматханов.

В Чеченской Республике было решено начать с реконструкции объезда села Герменчук. Здесь нужно расширить проезжую часть (с двух до четырех полос), установить светофоры, новые дорожные знаки, ограждение между встречными полосами, освещение и нанести разметку.

«Реконструкция трассы позволит распределить транспортные потоки и разгрузить внутренние линии от проезда транзитного и местного транспорта», — объяснил заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики Руслан Хусенов.

Качество работ

В качестве выполняемых работ сомневаться не приходится — переделывать ничего не придется благодаря многоступенчатой системе контроля работ. Проверяется все — от заключенных контрактов и проектной документации, до готовности асфальтобетонных заводов и приемки уже готовых объектов. Кстати, принять участие в приемке могут все желающие, и для них даже проводятся обучающие семинары. Например, в Чечне, которые организовывает министерство автомобильных дорог республики.

Предоставлено пресс-службой Федерального дорожного агентства

Материалы по теме В России взялись за ремонт дорог к поликлиникам и больницам

На семинарах объясняется, на что необходимо обращать внимание при проверке объектов ремонта, как проводятся испытания материалов и какие технологии используются, о типовых дефектах и, конечно же, о правилах техники безопасности.

Модератор тематической площадки ОНФ «Безопасные качественные дороги» Магомед Хаджимурадов отметил, что такое взаимодействие способствует повышению качества работ и прозрачности нацпроекта.