Названо самое популярное радио у водителей

Чаще всего люди любят управлять автомобилем под спокойную российскую музыку.

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«За рулем», старейшее и самое популярное автомобильное издание в России, выяснил, какие радиостанции автомобилисты предпочитают слушать во время поездок. Оказалось, что это станции с музыкой российских и советских исполнителей.

Чтобы определить самые популярные радиостанции, в Viber-канале «За рулем» был проведен опрос, в котором приняли участие более пяти тысяч человек. Им предлагалось выбрать в списке ту станцию, которую они чаще слушают в поездках.

Самой популярной оказалось «Дорожное радио» — эту станцию слушают 20% автомобилистов. На втором месте — «Европа Плюс» (16%), а замыкает тройку лидеров «Ретро ФМ» (13%). В пятерку наиболее популярных среди водителей радиостанций вошли также «Авторадио» (12%) и «Радио Дача» (9%).

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Вторая пятерка начинается с радиостанции «Шансон» (7%).

Причем количество слушателей этой радиостанции скоро увеличится благодаря ХXI церемонии вручения премии «Шансон года 2022». Пройдет она 16 апреля 2022 года в Государственном кремлевском дворце.

Это своего рода подведение итогов года, а жюри — самое строгое. Это слушатели. Премию «Шансон года» получат исполнители, чьи песни занимали лидирующие строки в хит-параде радиостанции «Шансон».

«Премия „Шансон года“ — это большое культурное событие в жизни нашей страны. Замечательный праздник хорошей, человеческой, всеми нами любимой песни», — так описывает церемонию Михаил Шуфутинский.

Во время церемонии вручения легендарного «золотого гитарного грифа» зрители в зале и слушатели радиостанции «Шансон» услышат все полюбившиеся хиты, исполняемые с душой и отражающие нашу жизнь, а поэтому актуальные на все времена.

«Шансон года» для артиста — это отправная точка. Если у меня в руках награда от слушателей и радио, с которого все началось, это итог всего, что я сделал за год. Получить эту награду тяжело, но в этом вся ее ценность!» — считает Стас Михайлов.

Не пропустите вечер душевных песен в исполнении самых ярких и любимых звезд «Радио Шансон»!

Кстати, многие покупатели автомобилей с пробегом не знают об их оснащении и часто не пользуются имеющимися функциями.

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Фото: Depositphotos