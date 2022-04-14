«Ростех» выкупит КАМАЗ у иностранцев — журнал За рулем

«Ростех» выкупит КАМАЗ у иностранцев

Сегодня часть акций российского производителя коммерческой техники принадлежит концерну Daimler AG.

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Между «Ростехом» и Daimler AG начались переговоры о выкупе пакета акций КАМАЗа, принадлежащего немецкому концерну. Речь идет о существенной доле в 15%. Об этом заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

Ранее принадлежащая Daimler AG компания Daimler Truck приняла решение прекратить деятельность в России, поставив, тем самым, совместное предприятие с КАМАЗом в затруднительное положение.

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В результате Daimler Truck озаботился тем, чтобы продать свою долю в КАМАЗе как можно скорее. Но при этом выкупить ее могут только российские корпорации, так как иностранные компании боятся санкций.

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В такой же ситуации оказался и Renault, который вынужден продать свою долю АВТОВАЗа, чтобы не попасть под санкции.

КАМАЗ уже составил план действий по выходу из кризисной ситуации: временно с конвейера будет сходить больше автомобилей с двигателями Евро-5, а к концу года появится новый полностью локализованный 500-сильный двигатель Евро-5. Локализовано будет и производство современных грузовиков поколения К5.

  • Здесь вы можете узнать о новой модели КАМАЗа.
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Фото: КАМАЗ

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