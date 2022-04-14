Чем красить: новые санкции создадут новые проблемы автопрому

Пятый пакет санкций, принятый ЕС 8 апреля, может усугубить положение автозаводов в России. Под запрет попадают поставки европейских лакокрасочных материалов (ЛКМ), на которые приходится около 50% российского рынка. С одной стороны, в РФ есть замена большинству импортных красок, но с другой — перейти на другие материалы будет очень сложно.
Дело в том, что оборудование, как правило, рассчитано на работу с продукцией конкретного поставщика, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники в автоконцернах. Конкретную европейскую краску нельзя заменить аналогичной китайской и быть уверенным, что удастся выдержать требуемую толщину и качество покраски кузова.
Еще в 2018 году издание сообщало, что в РФ нет целых классов сырья и пигментов (они тоже попадают под нынешние санкции) — в частности, для алифатических полиуретановых красок, которыми окрашивают белые автомобили; они являются единственным покрытием, которое не желтеет от ультрафиолета. Кроме того, ЛКМ имеют ограниченный срок годности, поэтому запасы на заводах уменьшаются, даже если производство не функционирует, а находится в простое.
- Возникают вопросы и по поставкам деталей для сборки машин на российских конвейерах, но в этой ситуации хотя бы есть теоретический список стран-поставщиков.
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Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС