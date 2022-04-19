С 22 по 24 апреля в «ЭкспоФоруме» пройдет выставка старинных автомобилей — «Олдтаймер-Галерея».

Эта выставка по праву считается главным событием мира старинных автомобилей в России, и проводят ее в Санкт-Петербурге не случайно. Здесь в 1907 году был основан Собственный Его Императорского Величества Гараж, этот город помнит и первые автовыставки Российской империи, проводившиеся под патронатом Императорского российского автомобильного общества, и отсюда стартовали первые автомобильные пробеги на императорский приз.

В этом году Собственному Его Императорского Величества Гаражу исполняется 115 лет. Поэтому на «Олдтаймер-Галерее» будет отдельная экспозиция — «Царский выезд», экспонаты для которой предоставит Музей Гаража особого назначения ФСО России.

Hispano-Suiza Zebra

Вся история автомобилизма Российской империи будет представлена полноцветными фотопанно, роскошными царскими автомобилями, а также подлинными предметами тех времен и уникальными документами, которые до сегодняшнего дня нигде не выставлялись.

Кастом-кар Ford Market Cadillac DeVille 1969

Но это, конечно же, не единственный стенд. На площади 7000 кв. метров, что сравнимо с большим футбольным полем, будут представлены экспонаты из самых интересных автомобильных и исторических коллекций. Вы увидите автомобили марок Benz, Chevrolet, Hispano-Suiza, Metz, Rolls-Royce, Zebra, Руссо-Балт… Но главным раритетом станет автомобиль любимой марки Николая II — Delaunay-Belleville. Этот «мотор» в свое время был одним из самых передовых и престижных автомобилей. На «Олдтаймер-Галерее» вы увидите Delaunay-Belleville HB4 Phaeton 24CV 1911 года выпуска и в идеальном состоянии. Их было выпущено только 100 штук, и до наших дней дожили далеко не все.

Delaunay-Belleville

Музей Гаража особого назначения ФСО России, который стал генеральным партнером выставки, выставит в «ЭкспоФоруме» не только машины времен императоров, но и Aurus Sedan и Aurus Limousine.

Benz Studebaker Seven Passenger Turing 1915

Если вы уже посещали «Олдтаймер-Галерею», то знаете, что одни и те же экспонаты здесь никогда не выставляются дважды — каждая выставка уникальна, как и выбираемая тематика. И не обходится без сюрпризов.

Chevrolet Rolls-Royce

Например, в этот раз один из залов «ЭкспоФорума» превратится в город прошлого. Но более ни слова — увидите сами. Скажем только, что вас также ждут тематические собрания: пожарные автомобили, городской пассажирский транспорт, автомобили стран социалистического содружества — ВНР, ГДР, ЧССР, автомобили-актеры, снявшиеся в десятках кинофильмов, военная техника, рекордно-гоночные автомобили, масл-кары, хот-роды и кастомы, советская и зарубежная авто- и мотоклассика. Всего более 100 машин и мотоциклов, а также тысячи предметов антиквариата.

Ikarus 630.03 1964 — бывший передвижной стоматологический кабинет, единственный в РФ Metz

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Место и время

«Олдтаймер-Галерея» пройдет в зале F КВЦ «ЭкспоФорум»: 22 и 23 апреля — с 11:00 до 19:00, а 24 апреля — с 11:00 до 18:00. Добраться сюда вы можете бесплатным автобусом от метро «Московская», либо на своем автомобиле, оставив его на бесплатной парковке возле «ЭкспоФорума», где будет проходить «Олдтаймер-Галерея».

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Фото: «Олдтаймер-Галерея»