Дисковые тормоза, система АБС, кондиционер, гидроусилитель, регулируемая рулевая колонка, электрические стеклоподъемники... И все это — в СССР начала 1970-х.

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Существовали ли в Советском Союзе спортивные автомобили? Такие, чтоб не для гоночных трасс, а для дорог общего пользования и для простых смертных? По первой части можно дать утвердительный ответ, а вот по второй... ЗИЛ-117ВЕ, о котором Youtube-канал «Автомобильная Россия» снял сюжет, предназначался для генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева и существовал в единственном экземпляре. Эта машина сейчас стоит в Музее техники Вадима Задорожного.

В 1967 году появился мелкосерийный ЗИЛ-114, который был создан для первых лиц государства. Огромный лимузин длиной 6,3 метра, шириной в 2 метра и с колесной базой почти в 4 метра. Снаряженная масса составляла более 3 тонн. Специально для этой машины спроектировали 7-литровый бензиновый V8, развивающий 300 л.с. и 559 Нм, работающий в паре с 3-скоростной АКП, что давало разгон до сотни на уровне 13 секунд.

Но для подразделения КГБ, которое занималось охраной политической элиты, нужна была еще более динамичная машина сопровождения. В 1971 году появился ЗИЛ-117 с укороченной колесной базой (габаритная длина — 5,7 метра) и меньшей массой — по нынешней классификации, получился седан F-класса. На основе его и сделали кабрио для Леонида Ильича.

Прогрессивная подвеска, дисковые тормоза, система АБС (!), кондиционер, гидроусилитель, регулируемая рулевая колонка, электрические стеклоподъемники — все это перекочевало с кагэбэшной машины на эксклюзивный кабриолет. Плюсом к этому — салон из красной кожи и с отделкой деревом, а также складная крыша с электроприводом. Этот автомобиль был последним в серии (до него были более привычные кабриолеты для парадов) — и единственным, созданным для быстрой езды, которую так любил генсек.

А вот ЗИЛ-117 для КГБ изредка даже встречается в продаже — один из них продают в Крыму за 40 млн рублей.

Видео: Youtube/«Автомобильная Россия»