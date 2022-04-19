В ГИБДД рассказали, кто такой нетрезвый водитель

Более 94% водителей с признаками опьянения, ставших участниками ДТП, — мужчины.

35% пьяных аварий совершают водители в возрасте от 30 до 39 лет, говорится в аналитическом пособии ГИБДД России за 2022 год, на которое ссылается Газета.Ru. Также заметно выражена возрастная категория от 40 до 44 лет. Однако чем старше водители, тем ниже в группе показатель нетрезвого вождения.

Чаще всего нетрезвые водители, попавшие в ДТП, имеют среднее или среднее специальное образование. Таких в 2021 году выявлено 13,3 тыс. (81%). Участников пьяных ДТП с высшим образованием насчитывается 1,8 тысячи.

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При этом не совершено ни одного ДТП в состоянии опьянения лицами, имеющими ученую степень.

54% пьяных ДТП произошло по вине водителей, состоящих в браке, а 74% таких нарушителей ранее привлекались к административной ответственности за другие нарушения ПДД.

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