Нам рассказали, как обезопасить себя при покупке автомобиля с рук

У этого вида сделок есть свои особенности, связанные с высокими рисками.

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Убедитесь, кто именно перед вами

Выясните, является ли продавец собственником авто и как долго тот у него во владении. Попросите предоставить паспорт и ПТС — продавать машину может только владелец или его представитель с нотариальной доверенностью.

Узнайте историю автомобиля: участвовал ли он в ДТП, насколько серьезны были последствия аварий, были ли сложные ремонтные работы и т. п.

Вооружитесь калькулятором

Полная цена складывается не только из того, сколько денег будет передано продавцу по договору, но и из стоимости сервисных работ сразу после покупки и расходников, затрат на проверку юридической чистоты и услуг СТО по диагностике, стоимости страховки, а также возможной необходимости в приобретении машиноместа или нового комплекта шин. Получившаяся сумма позволит оценить, насколько уместен торг.

Не откладывайте на потом сложные вопросы

Так, проверку юридической чистоты можно выполнить самостоятельно, запросив VIN и государственный номер автомобиля. В открытых источниках и базах можно получить информацию об ОСАГО, количестве владельцев, залогах и розыске, а проверка на портале ГИБДД и судебных приставов поможет узнать о возможных ограничениях, наложенных на авто.

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Договор лучше составить заранее и нем должны быть конкретные данные об авто — его номер, VIN, описание технических характеристик. Также рекомендуют подготовить пример акта приема-передачи машины, в котором будет зафиксирован сам факт передачи транспортного средства, указаны детали его технического состояния и подтверждено отсутствие у сторон претензий друг к другу.

Верьте только фактам

Не пренебрегайте услугами специалистов СТО: на глаз диагностировать скрытые дефекты невозможно. Но, со своей стороны, можно визуально проверить состояние кузова, а также двигателя на наличие следов потеков технических жидкостей.

Стандартный пробег автомобиля в России колеблется в районе 15–20 тысяч км в год: сильно меньшее значение должно насторожить, а значительно большее скажет о том, что машине потребуется ранняя замена расходников из-за износа.

Доверяйте интуиции, а не эмоциям

Красивый автомобиль без внешних дефектов, помытый перед показом, гарантированно вызовет восторг, но если продавец кажется подозрительным, увиливает от ответов или неловко пытается найти оправдания нестыковкам, от сделки лучше отказаться.

Не рассчитывайте на память — фиксируйте!

В современном мире принято обсуждать любые вопросы по телефону или в мессенджерах, но, когда дело касается денег, лучше фиксировать все договоренности письменно. Убедитесь, что там, где вы ведете переписку, нет опции удаления сообщений для всех участников диалога. После телефонного разговора вкратце зафиксируйте все договоренности и отправьте их продавцу. Так вы будете уверены, что другая сторона сделки отвечает за свои слова и от них не откажется.

Обезопасьте свои деньги

Постарайтесь сохранить все чеки из СТО на этапе технической проверки автомобиля — имея на руках эти документы, можно будет обсудить с продавцом возможность торга.

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Если на одном из этапов переговоров потребуется залог, для него нужно составить расписку, в которой будет корректно указана сумма и все ключевые данные об автомобиле. На встречу не следует приезжать с крупной суммой денег, и в целом лучше всего отказаться от наличного расчета. Но если вы договорились об оплате наличными, деньги нужно передавать в людном месте, например, в отделении банка, находясь с продавцом в поле зрения камер видеонаблюдения.

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