У нас нашли способ, как удешевить ремонт иномарок

Можно будет устанавливать отечественные детали, если разработку удастся внедрить.

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В России нашли способ снизить цены на запчасти для импортных автомобилей, предложив производить переходники для установки на иномарки отечественных комплектующих, об этом РИА Новости рассказал предприниматель из Владимирской области Артем Елохов.

Сейчас из-за санкций запчасти для иномарок сильно подорожали, а какие-то и вовсе не найти. Между тем, еще в 1990-х годах российские инженеры и мастера придумали способ установки отечественных запчастей на импортные автомобили — с помощью переходных элементов, обеспечивающих совмещение наружных, внутренних диаметров и пропускных каналов.

Конечно, ключевые узлы заместить таким образом удастся вряд ли, но простые расходники, такие как фильтры, масляный и топливный, разнообразные импульсные датчики, вполне возможно заменить на детали отечественного производства.

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Это существенно удешевит ремонт, так как, например, иностранные фильтры уже подорожали в среднем на 120%, а отечественные выросли в цене несущественно и обойдутся вдвое дешевле.

Чтобы воплотить идею в жизнь, нужно «легализовать, разработать требования к качеству переходников, рассчитать затраты, чтобы это было экономически выгодно», отмечает специалист.

Проект уже этим летом представят на форуме «Сильные идеи для нового времени».

В России могут временно начать выпускать устаревшие модели.



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