Дилеры рассказали, чем может грозить ремонт неоригинальными запчастями

Дефицит запчастей заставляет участников рынка искать нестандартные решения. Например, при ремонте по ОСАГО разрешено использовать неоригинальные, но качественные запчасти, и рассчитывать стоимость ремонта будут с учетом цен аналогов.

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Текущая ситуация привела к перебоям в логистических маршрутах. Как следствие, сроки доставки запчастей и комплектующих сильно выросли, что приводит к увеличению времени, затраченного на ремонт автомобиля по ОСАГО. По действующему законодательству, если автомобиль невозможно восстановить в течение 30 дней, страховщик обязан выплатить потерпевшему компенсацию. При ремонте по ОСАГО разрешено использовать неоригинальные запчасти и рассчитывать выплаты по «автогражданке» с учетом цен аналогов, которые могут быть в разы ниже. «За рулем» узнал у представителей дилеров, что они думают по этому поводу.

Комментарий пресс-службы мультибрендовой группы компаний «Автодом»:

— Стоимость запасных частей выросла в 2022 году из-за проблем с логистикой и курсовыми колебаниями валют. В связи с этим участники рынка ожидают повышени чё цен на полисы ОСАГО на 10–15%. Расчет выплаты по ОСАГО с учетом цен неоригинальных автозапчастей позволит сдержать рост стоимости полисов.



Что касается аналогов оригинальных деталей, то они могут иметь ряд определенных недостатков. Например, неоригинальные элементы кузова могут неплотно стыковаться с заводскими деталями, что приведет к зазорам.

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Одно из возможных последствий ремонта неоригинальными запчастями заключается в том, что это может быть расценено как установка или замена деталей на запчасти, не предусмотренные изготовителем. С точки зрения технического регламента это будет противоречие. Но, с другой стороны, отсутствие оригинальных запчастей вынуждает регулятора принимать нестандартные решения.

А вот использование б/у запчастей вместо новых Банк России не одобрил.



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