Дилеры рассказали, чем может грозить ремонт неоригинальными запчастями

Комментарий пресс-службы мультибрендовой группы компаний «Автодом»:
— Стоимость запасных частей выросла в 2022 году из-за проблем с логистикой и курсовыми колебаниями валют. В связи с этим участники рынка ожидают повышени чё цен на полисы ОСАГО на 10–15%. Расчет выплаты по ОСАГО с учетом цен неоригинальных автозапчастей позволит сдержать рост стоимости полисов.
Что касается аналогов оригинальных деталей, то они могут иметь ряд определенных недостатков. Например, неоригинальные элементы кузова могут неплотно стыковаться с заводскими деталями, что приведет к зазорам.
Одно из возможных последствий ремонта неоригинальными запчастями заключается в том, что это может быть расценено как установка или замена деталей на запчасти, не предусмотренные изготовителем. С точки зрения технического регламента это будет противоречие. Но, с другой стороны, отсутствие оригинальных запчастей вынуждает регулятора принимать нестандартные решения.
- А вот использование б/у запчастей вместо новых Банк России не одобрил.
- «За рулем» теперь можно читать и в Viber.
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