Самые популярные на рынке авто с пробегом (исследование)

В лидерах по-прежнему Lada.

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5 лет

Автомобили марки Lada лидируют в категории авто возрастом пять лет и составляют 15% от всех машин, говорится в исследовании СберАвто, поступившем в «За рулем».

Популярными среди пятилеток также стали:

Kia — 12%

Volkswagen — 12%

Hyundai — 11%

Renault — 9%.

Востребованными моделями авто в этой возрастной группе стали Lada Granta, Kia Rio и Volkswagen Polo. Доля автомобилей с автоматической коробкой передач здесь составила 63%, доля авто с бензиновым двигателем — 91%. Самые популярные типы кузова пятилетних авто, представленных на рынке, — кроссоверы (38%) и седаны (37%).

10 лет

Среди марок авто возрастом 10 лет чаще всего представлены:

Nissan — 10%

10% Volkswagen — 9%

Kia — 8%.

В пятерке лидеров также оказались Hyundai и Renault.

Среди популярных моделей в этой группе: Nissan Qashqai, Volkswagen Polo и Nissan X—Trail. Автомобили с автоматической коробкой передач составляют 62% от всего предложения, авто на бензине — 90%. Самым востребованным типом кузова здесь является SUV — 39%, у седанов и хэтчбеков доли в 29% и 22% соответственно.

15 лет

Toyota — 9%

Nissan — 8%

Hyundai — 8%

K ia — 5%

— 5% Renault — 4%.

Самые популярные модели — Toyota Corolla, Kia Rio и Nissan Qashqai. Автомобилей с автоматической и механической коробками передач здесь почти равное количество: 51% против 49% соответственно, а вот доля авто с бензиновыми двигателями оказалась максимальной среди всех возрастных категорий — 93%.

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Наиболее популярные типы кузова — седан (33%), хэтчбек (30%) и SUV (25%).

20 лет

Toyota — 43%

Lada — 8%

Volkswagen- 5%

Kia — 5%

BMW — 4%.

Популярные модели авто в этой возрастной категории — Toyota Corolla, Volkswagen Polo и Lada Granta. Доля автомобилей с автоматической коробкой передач в данной возрастной группе составила 59%, бензиновых авто — 92%, авто в кузове седан — 33%.

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