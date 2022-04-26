Самые популярные на рынке авто с пробегом (исследование)

5 лет
Автомобили марки Lada лидируют в категории авто возрастом пять лет и составляют 15% от всех машин, говорится в исследовании СберАвто, поступившем в «За рулем».
Популярными среди пятилеток также стали:
- Kia — 12%
- Volkswagen — 12%
- Hyundai — 11%
- Renault — 9%.
Востребованными моделями авто в этой возрастной группе стали Lada Granta, Kia Rio и Volkswagen Polo. Доля автомобилей с автоматической коробкой передач здесь составила 63%, доля авто с бензиновым двигателем — 91%. Самые популярные типы кузова пятилетних авто, представленных на рынке, — кроссоверы (38%) и седаны (37%).
10 лет
Среди марок авто возрастом 10 лет чаще всего представлены:
- Nissan — 10%
- Volkswagen — 9%
- Kia — 8%.
В пятерке лидеров также оказались Hyundai и Renault.
Среди популярных моделей в этой группе: Nissan Qashqai, Volkswagen Polo и Nissan X—Trail. Автомобили с автоматической коробкой передач составляют 62% от всего предложения, авто на бензине — 90%. Самым востребованным типом кузова здесь является SUV — 39%, у седанов и хэтчбеков доли в 29% и 22% соответственно.
15 лет
- Toyota — 9%
- Nissan — 8%
- Hyundai — 8%
- Kia — 5%
- Renault — 4%.
Самые популярные модели — Toyota Corolla, Kia Rio и Nissan Qashqai. Автомобилей с автоматической и механической коробками передач здесь почти равное количество: 51% против 49% соответственно, а вот доля авто с бензиновыми двигателями оказалась максимальной среди всех возрастных категорий — 93%.
Наиболее популярные типы кузова — седан (33%), хэтчбек (30%) и SUV (25%).
20 лет
- Toyota — 43%
- Lada — 8%
- Volkswagen- 5%
- Kia — 5%
- BMW — 4%.
Популярные модели авто в этой возрастной категории — Toyota Corolla, Volkswagen Polo и Lada Granta. Доля автомобилей с автоматической коробкой передач в данной возрастной группе составила 59%, бензиновых авто — 92%, авто в кузове седан — 33%.
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Фото: Depositphotos