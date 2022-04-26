Самые популярные на рынке авто с пробегом (исследование) — журнал За рулем

Самые популярные на рынке авто с пробегом (исследование)

В лидерах по-прежнему Lada.

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5 лет

Автомобили марки Lada лидируют в категории авто возрастом пять лет и составляют 15% от всех машин, говорится в исследовании СберАвто, поступившем в «За рулем».

Популярными среди пятилеток также стали:

  • Kia — 12%
  • Volkswagen — 12%
  • Hyundai — 11%
  • Renault — 9%.

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Востребованными моделями авто в этой возрастной группе стали Lada Granta, Kia Rio и Volkswagen Polo. Доля автомобилей с автоматической коробкой передач здесь составила 63%, доля авто с бензиновым двигателем — 91%. Самые популярные типы кузова пятилетних авто, представленных на рынке, — кроссоверы (38%) и седаны (37%).

10 лет

Среди марок авто возрастом 10 лет чаще всего представлены:

  • Nissan 10%
  • Volkswagen — 9% 
  • Kia — 8%.

В пятерке лидеров также оказались Hyundai и Renault.

Среди популярных моделей в этой группе: Nissan Qashqai, Volkswagen Polo и Nissan XTrail. Автомобили с автоматической коробкой передач составляют 62% от всего предложения, авто на бензине — 90%. Самым востребованным типом кузова здесь является SUV — 39%, у седанов и хэтчбеков доли в 29% и 22% соответственно.

15 лет

  • Toyota — 9%
  • Nissan — 8%
  • Hyundai — 8% 
  • Kia — 5% 
  • Renault — 4%.

Самые популярные модели — Toyota Corolla, Kia Rio и Nissan Qashqai. Автомобилей с автоматической и механической коробками передач здесь почти равное количество: 51% против 49% соответственно, а вот доля авто с бензиновыми двигателями оказалась максимальной среди всех возрастных категорий — 93%.

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Наиболее популярные типы кузова — седан (33%), хэтчбек (30%) и SUV (25%).

20 лет

  • Toyota — 43%
  • Lada — 8%
  • Volkswagen- 5%
  • Kia — 5%
  • BMW — 4%.

Популярные модели авто в этой возрастной категории — Toyota Corolla, Volkswagen Polo и Lada Granta. Доля автомобилей с автоматической коробкой передач в данной возрастной группе составила 59%, бензиновых авто — 92%, авто в кузове седан — 33%.

Фото: Depositphotos

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