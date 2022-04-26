Сын миллиардера сбил девушку на самокате

Резонансное ДТП произошло в столице на набережной Москва-реки.
28-летний Эдгар Эвоян двигался с превышением скорости по проезжей части набережной на автомобиле Lamborghini Huracan Evo и на одном из перекрестков «не отличил красного светофора от зеленого», сообщает Mash в своем Телеграм-канале.
К сожалению, это привело к тому, что спорткар сбил 19-летнюю Анжелику Абденову, которая ехала на самокате. Пострадавшая девушка была доставлена в больницу с ушибами и переломами, а водитель Lamborghini задержан на 48 часов до суда, сообщает источник.
Эдгар Эвоян является сыном миллиардера Артака Эвояна, занимающего пост вице-президента группы компаний «Ташир». Как пишет автор поста, за последний месяц Эвоян-младший получил 20 штрафов за различные нарушения.
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Фото: Telegram / Mash, скриншот видео