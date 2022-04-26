Санкции - не помеха: ЗМЗ собрал 15 миллионов моторов

Заволжский моторный завод смог адаптироваться к сложным условиям - доля иностранных комплектующих в его продукции невелика.

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Выпуск двигателя с порядковым номером 15 000 000 состоялся на Заволжском моторном заводе 20 апреля.

Собранный мотор — это ЗМЗ-409 051.10 PRO с рабочим объемом 2,7 литра, развивающий 150 л.с. Он предназначен для установки на внедорожник УАЗ Патриот в паре с автоматической коробкой передач Punch Powerglide 6L50.

С момента выпуска самого первого мотора на ЗМЗ прошло без малого 63 года — 4 ноября 1959 года на предприятии собрали 5-сильный 2,4-литровый ЗМЗ-21 для Волги ГАЗ-21, уточняет «Русский автомобиль» со ссылкой на корпоративную газету «Мотор».

Сообщается также и историческая разбивка по моделям: за все годы ЗМЗ выпустил 8 468 899 четырехцилиндровых движков и еще 6 531 101 — восьмицилиндровых. Последний восьмицилиндровый мотор выпускали с конца 2021 года для Павловского автобусного завода, но сейчас в производственной программе остались только небольшие агрегаты.

ЗМЗ, входящий в холдинг Sollers, в отличие от многих других предприятий автопрома, демонстрирует ритмичную работу в сложных условиях — доля иностранных комплектующих в его продукции сравнительно невелика.

КАМАЗ, в свою очередь, локализовал выпуск рам для грузовиков K5.

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Фото: ВКонтакте / Заволжский моторный завод