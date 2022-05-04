Ни ремонта, ни гарантии? Дилер ушедшего бренда всё объяснил

РСПП и РОАД уже просят продлить сроки гарантийного ремонта и отменить несколько пунктов в законе «О защите прав потребителей».

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Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) выступили с предложением продлить сроки ремонта по гарантии, которые сегодня не могут превышать 45 дней, а также временно остановить действие некоторых статей и пунктов закона «О защите прав потребителей».

Причиной тому нехватка у дилеров запчастей, необходимых для ремонта машин. В итоге установленные законами сроки ремонта нарушаются, и клиенты получают право подавать иски в суды. В такой ситуации бизнес не выживет, уверены эксперты.

В апреле правительством был легализован параллельный импорт, когда запчасти и комплектующие, например, могут ввозиться в страну без согласия их производителя. Это позволит избежать дефицита, но сроки поставок все равно увеличиваются, так как поставки происходят через третьи страны, а не напрямую. Это в значительной степени повлияет и на стоимость ремонта.

Эти новости взволновали многих автомобилистов. Но всё ли так страшно, на что они могут рассчитывать и с какими трудностями им предстоит столкнуться, случись необходимость ремонта машины, в том числе по гарантии. Об этом «За рулем», старейшее и самое популярное автомобильное издание в России, узнало из первых рук — у руководства дилерского центра.

, директор по послепродажному обслуживанию Автодом Алтуфьево:

— Ограничения, связанные с санкциями, не оказали серьезного влияния на работу ГК АВТОДOM. Все дилерские центры компании работают в обычном режиме. Нашим клиентам доступны сервисное и гарантийное обслуживание, проведение планового ТО и ремонтных работ, покупка запчастей и аксессуаров.

Доля гарантийных случаев в структуре дилерских ремонтов составляет от 10 до 40%. У нас есть кейсы, согласованные с импортером, когда для гарантийного ремонта использованы неоригинальные запчасти. Прежде всего, мы стараемся решить проблему клиента. Большинство относится с пониманием к увеличенным срокам поставки запчастей. Это связано с необходимостью выстраивания новых логистических цепочек, на что может уйти от нескольких месяцев до года.

Инициатива РОАД обратиться к властям с просьбой продлить сроки гарантийного ремонта — своевременная и очень нужная мера не только для автомобильных дилеров, но и в целом для отрасли. Наиболее востребованы сейчас электронные компоненты, коробки передач, двигатели и другие высокотехнологичные узлы, необходимые для проведения агрегатных ремонтных работ. Только сейчас мы начали получать автозапчасти, которые заказывали в начале марта. Если раньше они приходили в течение 3–4 недель, то теперь срок составляет до двух месяцев.

Оплаты в дилерских центрах принимаются по безналичному расчету, пластиковые карты всех платежных систем работают, как обычно.

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Фото: Depositphotos и Автодом Алтуфьево