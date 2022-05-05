Топ-4 седанов, которые приобретают через интернет (исследование)

Лидируют автомобили марок Lada, Kia и Hyundai.

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Эксперты изучили онлайн-сделки по продаже автомобилей в кузове седан в 2022 году и рассказали о самых популярных марках и моделях в этой категории.

С начала года доля седанов составила 42% всех автомобилей, приобретенных пользователями сервиса СберАвто, говорится в исследовании, поступившем в «За рулем». Наибольшей популярностью в этой категории пользуются машины марки Lada — 17% всех приобретенных через сервис седанов в 2022 году, далее расположились Kia — 14%, и Hyundai — 13%. В пятерку лидеров также вошли Volkswagen и Chevrolet — с долями в 9% и 7% соответственно.

Самыми часто приобретаемыми онлайн моделями седанов (как новых, так и подержанных) стали:

Hyundai Solaris

Kia Rio

Volkswagen Polo

Lada Granta.

На долю этих четырех моделей приходится треть от всех сделок по покупке седанов.

Больше всего седаны любят в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Средний чек на покупку таких машин составляет 770 тысяч рублей, при этом 96% сделок были оформлены в кредит.

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На долю седанов с пробегом пришлось 87% всех покупок авто с данным типом кузова в 2022 году. Среди них самые популярные модели — Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo и Ford Focus. Что касается новых авто, пользователи сервиса отдают предпочтение моделям Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Kia Rio, Lada Granta и Lada Vesta.

А эти модели автомобилей предпочитают угонщики.



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