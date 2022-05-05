Рост цен на новые машины остановился

Во второй половине апреля прайс-листы изменились только у трех автопроизводителей.

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В последнее время рост цен на новые автомобили происходил постоянно, и производители пересматривали свои прайс-листы по несколько раз в месяц. Но в апреле ситуация изменилась. Если в первой половине апреля стоимость своих автомобилей повысили 11 брендов, то во второй половине, как отметили в «Автостате», это сделали только три автопроизводителя.

Пересмотреть прайс-листы решили только в компаниях Subaru, Opel и Volkswagen. Японский производитель скорректировал стоимость своих машин, увеличив ее на 8–12%. Кроссовер Opel Crossland подорожал на 100 тысяч рублей (4–5%). Что касается Volkswagen, то машины этой марки подорожали вдруг сразу на 37–58%. Дело в том, что компания не меняла стоимость своих автомобилей уже два месяца, и это объясняет столь резкий скачок.

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От корректировки цен в апреле уже отказались компании Brilliance, Cadillac, Chery, Exeed, GAC, Isuzu, Kia, Lexus, Mitsubishi. Стоимость машин некоторых производителей по-прежнему не публикуется на официальных сайтах, либо не меняется уже несколько месяцев, из-за чего сложно сказать, актуальны ли представленные прайс-листы или нет. Это марки Audi, Changan, Geely, Honda, JAC, Jaguar, Jeep, Land Rover, Mercedes-Benz, Mini, Porsche, Skoda, Volvo и некоторые другие.

А вот сколько стали стоить расходники для техобслуживания некоторых популярных моделей автомобилей.

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