УАЗ резко повысил цены на все модели

Самый дешевый Хантер — сильно дороже миллиона, самый дорогой Патриот — дороже двух...

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Последний месяц весны внес ясность в прайс-листы отечественного производителя — УАЗ опубликовал новые цены на официальном сайте. Правда, радостным известие не назовешь: как сообщает Цена.Авто, прибавка в стоимости по всему модельному ряду составила от 313 000 до 500 000 рублей, то есть от 24,9% до 38,5%. В частности, классический внедорожник УАЗ Хантер подорожал на 353–388 тысяч рублей в зависимости от комплектации.

Теперь рекомендованные розничные цены (РРЦ) на Хантер лежат в диапазоне от 1 395 000 до 1 685 000 рублей. Не менее внушительными выглядят новые цены и у другого старожила ульяновского конвейера: семейство СГР стоит от 1 300 000 до 1 600 000 рублей; «буханки» и «головастики» подорожали сразу на 313–345 тысяч рублей, то есть на 25,7–33,5%.

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Семейство автомобилей УАЗ Профи стало дороже на 390–425 тысяч (25,4–34,1%) — завод оценивает машины в цену от 1 600 000 до 1 988 000 рублей. А модели Патриот и Пикап прибавили в цене одинаково — от 381 000 до 500 000 рублей. Пикапы стоят от 1 570 000 до 2 240 000 рублей, что делает именно эту модель самой дорогой в линейке. Не назовешь дешевым и Патриот: от 1 545 000 до 2 140 000 рублей.

Напомним, что в течение двух месяцев официальных цен на УАЗы не было как таковых — в начале марта производитель убрал эту информацию с официального сайта.

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Фото: УАЗ