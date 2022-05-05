Компания Volkswagen может продлить приостановку своего производства на мощностях завода ГАЗ в Нижнем Новгороде до сентября текущего года. Сайт nn.ru со ссылкой на собственные источники информации пишет, что работники Volkswagen, занятые на сборке автомобилей концерна на ГАЗе, продолжат получать выплаты в размере двух третей от заработной платы.
Напомним, Volkswagen Group Rus имеет в РФ две производственные площадки: в Нижнем Новгороде (на заводе ГАЗ) собирают Volkswagen Taos, Skoda Octavia, Karoq и Kodiaq, а в Калуге — Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid. 3 марта 2022 года сборка машин на обоих заводах была остановлена, а также прекратился экспорт автомобилей концерна в России.
В начале апреля появились данные о том, что обе площадки могут восстановить работоспособность в июне-июле 2022 года. Тогда же сообщалось, что изначально работников уведомляли о простое лишь до 12 мая. Официального подтверждения, равно как и опровержения этой информации, не последовало. «За рулем» направил в адрес компании запрос относительно текущей ситуации.
- Текущая ситуация затрагивает и глобальную стратегию Volkswagen: подобно АВТОВАЗу в России, немецкий концерн вынужден упрощать комплектации своих автомобилей в США.
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Фото: EPA