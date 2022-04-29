По пути АВТОВАЗа: Volkswagen упрощает свои автомобили из-за кризиса — журнал За рулем

По пути АВТОВАЗа: Volkswagen упрощает свои автомобили из-за кризиса

Причина — в дефиците полупроводников.

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Пока российский АВТОВАЗ собирается запустить в производство упрощенные «антисанкционные» комплектации некоторых моделей, аналогичным путем уже пошел Volkswagen в США — правда, он страдает не от санкций, а от продолжающегося глобального дефицита полупроводников и нарушения логистических цепочек.

Как пишет Edmunds, на североамериканском рынке немецкий концерн упростил комплектации ряда популярных моделей — из них удалили такую важную систему безопасности, как мониторинг слепых зон с отслеживанием перпендикулярного трафика при выезде задним ходом.

Этой позиции лишились стартовые и промежуточные комплектации кроссоверов Taos, Tiguan, Atlas и седаны Jetta. В обмен на исключение системы из комплектации VW предоставляет покупателям скидку 450–500 долларов, в зависимости от модели.

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В довесок у Tiguan убрали функцию бесконтактного открывания пятой двери, а Atlas еще и прицепного крюка. Кроме того, акустическая система Harman Kardon с девятью динамиками более недоступна для Golf GTI и Golf R. 

Напомним, около недели назад стало известно, что дилеры Audi в Северной Америке начали предлагать упрощенные комплектации автомобилей без некоторых электронных систем — их помечают фразой Semiconductor Shortage Package, т.е. «опциональный пакет отсутствия полупроводников».

Дефицит полупроводников тянется с декабря 2020 года. Его основные причины: 1) неожиданно быстрое восстановление экономики после пандемии коронавируса 2020-го, 2) резкий рост спроса на полупроводники со стороны производителей электроники и автоконцернов, 3) локальные вспышки коронавирусной инфекции в странах Юго-Восточной Азии, где делают львиную долю электронных чипов.

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