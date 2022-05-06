АВТОВАЗ после майских праздников: опять простой

Несмотря на все предпринимаемые меры, производитель продолжает переживать жесткий дефицит компонентов для сборки машин.

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Возобновление производства после майских праздников на заводах АВТОВАЗа может быть отложено — Интерфакс со ссылкой на информированный источник сообщает, что после окончания запланированного корпоративного отпуска и майских праздников производитель введет простой с 11 по 13 мая. Причина — продолжающийся дефицит автокомпонентов.

Напомним, АВТОВАЗ остановил все сборочные линии в Тольятти и Ижевске в конце апреля, и большая часть персонала отправилась на десятидневный отдых — к праздникам с 1 по 3 и с 7 по 10 мая добавились дни корпоративного отпуска с 6 по 8 мая. Возобновить производство автомобилей планировалось 11 мая, однако реальность, вероятно, внесет свои коррективы.

Согласно приказу, в связи с дефицитом автокомпонентов период с 11 по 13 мая объявлен днями простоя. Для персонала, не задействованного в работах по обеспечению функционирования деятельности АВТОВАЗа, изготовлению запчастей и работах над новыми проектами, будет установлен простой с компенсацией двух третей заработной платы в соответствии с ТК РФ», — сообщил собеседник агентства.

Пресс-служба предприятия ситуацию не комментирует. Дефицит автокомпонентов наблюдается на АВТОВАЗе с прошлого года, и он усилился в связи с событиями февраля 2022-го.

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Чтобы создать задел запчастей для выпуска машин, руководство автогиганта перенесло корпоративный отпуск с лета на период с 4 по 24 апреля, однако созданного запаса, по неофициальным данным, хватило всего на несколько дней.

Накануне стало известно о том, что приостановка производства Volkswagen в Нижнем Новгороде может продлиться значительно дольше, чем ожидалось.

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Фото: Михаил Метцель / ТАСС