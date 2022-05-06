Как сэкономить на своем авто? И стоит ли? Опрос «За рулем» — журнал За рулем

Как сэкономить на своем авто? И стоит ли? Опрос «За рулем»

Цены растут, а зарплата не поспевает за постоянно меняющейся ситуацией. Автомобилисты начинают смотреть по сторонам и размышлять, а на чем можно было бы сэкономить без ущерба автомобилю.

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«За рулем» и аналитическое агентство «Автостат» провели на эту тему опрос и выяснили, что 25% наших читателей в нынешних обстоятельствах готовы сами делать ТО или обратиться за услугой к знакомому, 22% перейдут на расходники подешевле, 19% постараются меньше ездить и т.д. 34% экономить на автомобиле не собираются ни при каком раскладе. Результаты опроса — в нашей инфографике.

Как сэкономить на своем авто? И стоит ли? Опрос «За рулем»

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Комментарии экспертов

Азат Тимерханов, руководитель пресс-службы агентства «Автостат»:

Как сэкономить на своем авто? И стоит ли? Опрос «За рулем»
— Поскольку у меня автомобиль еще на гарантии, я не думаю об экономии на нем. Пока езжу на плановое обслуживание к официальному дилеру. Но вот что интересно: пару недель назад делал ТО-2 для своей «Весты» и там мне сказали, что у них нет в наличии воздушных фильтров, которые идут от иностранного поставщика. Меня это не огорчило — можно и самому поменять. А пока удалось сэкономить — за ТО-2 заплатил на 1100 рублей меньше.

Кроме этого, если раньше дилер на выбор предлагал два моторных масла — иностранного бренда и отечественного, то на этот раз был предложен только отечественный. Понятно, что в данном случае речь идет не об экономии, а о нехватке, но лично меня в нынешней ситуации настораживает не столько стремление автовладельцев экономить (оно-то вполне естественно), сколько тот факт, что может возникнуть дефицит.

Поэтому остается надеяться, что в автомагазинах не будет проблем с покупкой масел, фильтров и прочих расходников и запчастей. Очень не хочется повторения советских времен, когда не человек ездил на автомобиле, а наоборот. А элементарные запчасти для машины нередко приходилось доставать по знакомству или блату…

Темы настроений автовладельцев, их планов на покупку автомобиля и запчастей раскрыты в отчете «Барометр настроения и финансового положения российских автовладельцев».

Максим Сачков, заместитель главного редактора журнала «За рулем»:

Как сэкономить на своем авто? И стоит ли? Опрос «За рулем»
— Сейчас одна из популярных автомобильных тем — как сократить расходы на автомобиль. Вот и я стал прикидывать: на чем можно сэкономить.

Автомобиль у меня не новый, и каско я давно не оформляю — значит, тут поджать бюджет не получится.

Несложный ремонт беру на себя. С остальным еду в знакомый сервис (конечно, неофициальный). И как еще оптимизировать эту схему — не знаю.

К покупке запчастей и расходников всегда подходил рационально. Оригинальные детали брал редко, но и избегал запчастей откровенно низкого качества (ремонтировать потом дороже будет).

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Можно, конечно, сократить количество поездок. Но в основном на автомобиле я езжу по необходимости. А пользоваться такси или каршерингом точно не будет выгоднее.

Получается, что мне ощутимо сэкономить на автомобиле, можно только… если продать его. Или поставить в гараж и переждать трудные времена. Но ни тот, ни другой варианты мне не подходят. Значит, буду ездить спокойно. И стану ломать голову, как сэкономить.

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Фото: Depositphotos

Инфографика: «Автостат»

Как сэкономить на своем авто? И стоит ли? Опрос «За рулем»

Цены растут, а зарплата не поспевает за постоянно меняющейся ситуацией. Автомобилисты начинают смотреть по сторонам и размышлять, а на чем можно было бы сэкономить без ущерба автомобилю.

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