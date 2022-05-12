Ростовские инспекторы ДПС «содрали пятерочку» с военных ДНР

На коррупцию гаишников пожаловался командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

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В своем Telegram—канале Ходаковский рассказал о том, что инспекторы ДПС вымогали у него (и получили) взятку в размере пяти тысяч рублей за проезд и провоз груза.

«Везём ночники и радиостанции для войны, полстраны проехали, а родные ростовские гаишники содрали пятерочку за проезд на Самбеке. Можно было бы и подискутировать, но время поджимало — пришлось отдать...», — говорится в сообщении Ходаковского.

Самбек — городок возле Таганрога, расположенный на дороге, ведущей от Ростова-на Дону к границе с Украиной.

И такое внимание автомобилям Ходаковского уделяется инспекторами ДПМ Ростовской области уже не первый раз, о чем он рассказал в том же сообщении.

«Кто-то может мне объяснить, что происходит в головах у народа? Кого мы породили? Понятно, что у них нет никаких оснований изымать груз, или препятствовать проезду, но опыт уже имеется: меня перед спецоперацией три часа „шмонали“ с понятыми — вдруг чего везу запретного — поломали весь график... У них хватает методов подпортить жизнь, но всё равно остаётся вопрос: как это понять, когда одни жизнь свою отдают, а другие при этом наживаются? Может, к нам их, да на передок для вразумления?».

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Это сообщение Александра Ходаковского уже заинтересовало донское управление МВД России, в котором заявили о начале проверки.

«При подтверждении информации, сотрудники понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения из органов внутренних дел», — заявили в полиции.

Скоро у инспекторов ГИБДД появятся 8 новых обязанностей.

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Фото: ТАСС