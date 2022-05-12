Работникам КАМАЗа поднимут зарплаты

Плановое повышение тарифов перенесли с июля на май. Прибавка составит более 5%.

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Крупнейший в России производитель грузовой техники готовится к индексации зарплат своих сотрудников. На официальном уровне заявлено, что повышение тарифов и окладов будет опережающим: оно произойдет не в июле, как планировалось, а уже в мае. О подготовке соответствующих документов сообщил в соцсетях глава PR-департамента автогиганта.

В целях повышения социальной защищенности работников «КАМАЗа» руководством компании принято решение об опережающем повышении тарифов и окладов. Вместо июля уже с мая будут увеличены тарифы и оклады на 5,2%. В настоящий момент распорядительные документы готовятся к подписанию», — рассказал директор департамента по связям с общественностью КАМАЗа Олег Афанасьев в официальном аккаунте предприятия во ВКонтакте.

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Основной упор в производстве на заводе в Набережных Челнах временно смещен на сборку классических грузовиков семейства К3, а современные машины К5 ожидает смена поставщиков и масштабная локализация — в частности, недавно удалось локализовать производство рам. Возобновить сборку К5 планируется в первом квартале 2023 года.

Ранее об опережающей индексации зарплат заявил профсоюз АВТОВАЗа — там прибавка составит 9%, а кроме того, в мае сотрудников ожидает единовременная премия.

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Фото: КАМАЗ