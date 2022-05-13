На поддержку российской экономики выделят более 5 трлн рублей

Объем обеспечения мероприятий по поддержке экономики превысит 5 триллионов рублей, заявил 13 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании о ходе исполнения федерального бюджета на нынешний год. Премьер указал, что кабинет министров внимательно следит за всеми отраслями экономики.
В целом финансовое обеспечение его мероприятий, если суммировать не только прямую поддержку, но отсрочки по налогам, превышает 5 трлн рублей», — цитирует ТАСС Михаила Мишустина.
Он добавил, что реализуются и другие меры, и общий размер бюджетного стимула в этом году превысит 8 трлн рублей.
Для таких расходов, по мнению премьер-министра, нужна крепкая финансовая база, поэтому правительство «проводит ответственную и сбалансированную бюджетную политику, как было и в период распространения коронавируса». Также Мишустин отметил, что расходы федеральной казны в с января по апрель увеличились почти на четверть по сравнению с АППГ.
- Месяц назад Мишустин заявил о том, что конкретно на поддержку заводов и фабрик выделят более 3,7 млрд рублей.
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