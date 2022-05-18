Renault уходит из России — где теперь обслуживать машины? — журнал За рулем

Renault уходит из России — где теперь обслуживать машины?

Как озвученное решение будет реализовано на практике, пока непонятно, но одно известно точно: без сервиса автовладельцы не останутся.

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Многие детали сделок по передаче российских активов Renault в государственную собственность РФ пока неясны, и очевидно, что ряд нюансов нам предстоит узнать в будущем — возможно, в течение нескольких следующих месяцев. А некоторые моменты были озвучены сразу, но за валом связанной с этой темой информации могли остаться незамеченными. Тем не менее вопрос сервиса автомобилей Renault не может не беспокоить российских владельцев этих машин.

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16 мая, сообщая о переходе российских активов корпорации Renault в госсобственность, в Минпромторге, в частности, уточнили, что сервисное обслуживание автомобилей французской марки в РФ теперь будет осуществлять АВТОВАЗ, пишут Известия. Но пока есть неясность с тем, как это будет реализовано на практике.

Renault уходит из России — где теперь обслуживать машины?Дилерская сеть Renault в России — одна из крупнейших. Так, в 2015 году насчитывалось 170 центров, больше было только у Kia (175) и АВТОВАЗа (~350). На фото — центр Петровский в Москве, 2022 год
Дилерская сеть Renault в России — одна из крупнейших. Так, в 2015 году насчитывалось 170 центров, больше было только у Kia (175) и АВТОВАЗа (~350). На фото — центр Петровский в Москве, 2022 год

Можно предположить несколько вариантов. Либо дилерские центры Renault пройдут ребрендинг и станут центрами Lada, либо владельцам французских машин просто предложат обслуживаться в существующей сервисной сети Lada. Есть и третий вариант, который видится чуть более близким к реальности: дилерские центры Renault вместе со штатом сотрудников просто перейдут на баланс АВТОВАЗа. Напомним, акциями отечественного автогиганта ныне владеют ФГУП НАМИ и «Ростех».

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АВТОВАЗ продолжит выпускать автомобили на платформе Renault

Ранее «За рулем» сообщал о том, что АВТОВАЗ продолжит выпускать все автомобили бренда Lada, включая и те, что созданы на платформе Renault B0 — в рамках существующих лицензий. Речь идет о семействе универсалов и фургонов Lada Largus и о линейке приподнятых хэтчбеков Lada XRAY.

Кроме того, на тольяттинском конвейере появятся еще две модели, доставшиеся «в наследство» от Renault, — кроссовер Duster, а также созданный на новой архитектуре CMF-B седан Logan нового поколения, причем они будут продаваться в России под маркой Lada.

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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