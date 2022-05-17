Новый Renault Logan будут выпускать под маркой Lada — журнал За рулем

Новый Renault Logan будут выпускать под маркой Lada

Седан третьей генерации, наряду с кроссовером Duster, станет еще одной французской моделью, сменившей бренд и получившей прописку в Тольятти.

Материалы по теме
Эксперт: 4 возможных модели на заводе «Москвич» (бывший Renault)

Предприятие, известное в последние годы как «Рено Россия», сменило собственника и название — перешедший на баланс Москвы завод «Москвич» готовится к выпуску автомобилей под возрожденным отечественным брендом. Старт производства, по официальным данным, должен произойти до конца года.

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков рассказал, что это могут быть за автомобили — а кроме того, обозначил планы другого завода, тольяттинского АВТОВАЗа, по отношению к некоторым моделям Renault.

Материалы по теме
Камеры ГИБДД обучат штрафовать за «грязный» выхлопГИБДД вооружат 3D-сканерами — что изменится для водителей?Выручку за «красивые» номера можно разделить на всех россиян

Нынешний Duster будут выпускать на АВТОВАЗе — вполне возможно, что на заводе «Лада Запад Тольятти», это бывший GM-АВТОВАЗ, производство, которое было законсервировано. И новый Logan тоже будет выпускаться с эмблемой Lada», — сообщил Максим Кадаков на канале «За рулем» в Яндекс.Дзэн.

16 мая стало известно о том, что Renault Group продает весь имеющийся у группы пакет акций АВТОВАЗа (а именно — 67,69%), новым обладателем становится Государственный научный центр Российской Федерации ФГУП НАМИ.

Новый Renault Logan будут выпускать под маркой LadaНа европейских рынках Renault Logan третьего поколения с 2020 года представлен под брендом Dacia, принадлежащем Renault
На европейских рынках Renault Logan третьего поколения с 2020 года представлен под брендом Dacia, принадлежащем Renault

Материалы по теме
Renault Duster будут выпускать в России под брендом Lada

До мая 2022 года на АВТОВАЗе выпускались автомобили Renault Logan и Sandero текущего поколения. А под маркой Lada (см. выше) теперь планируют выпускать следующую генерацию, которая ранее готовилась к локализации в Тольятти, но под брендом Renault.

Фото: Renault Group

Наше новое видео
Новый Chery Tiggo 8: всего 6 изменений и 2 повода для беспокойства
Лада Веста б/у и новая — в чем разница?
Самые доступные японские внедорожники: большой тест «За рулем»

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров1755
Оцените материал
1:—3

Отзывы о Renault Logan (16)

Renault 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

в 90 литровый баллон 22 куба метана входит только зимой при температурах ниже 22 градусов, а летом и 20 не входит, из-за баллона под полкой перевозка длиномеров отменяется, плюс почти 100 кг к весу, а значит минус клиренс пружины всегда подсжаты, зимой баллон при заправках обмерзает снаружи, а по...

Написать отзыв

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: