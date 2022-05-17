Новый Renault Logan будут выпускать под маркой Lada

Седан третьей генерации, наряду с кроссовером Duster, станет еще одной французской моделью, сменившей бренд и получившей прописку в Тольятти.

Предприятие, известное в последние годы как «Рено Россия», сменило собственника и название — перешедший на баланс Москвы завод «Москвич» готовится к выпуску автомобилей под возрожденным отечественным брендом. Старт производства, по официальным данным, должен произойти до конца года.

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков рассказал, что это могут быть за автомобили — а кроме того, обозначил планы другого завода, тольяттинского АВТОВАЗа, по отношению к некоторым моделям Renault.

Нынешний Duster будут выпускать на АВТОВАЗе — вполне возможно, что на заводе «Лада Запад Тольятти», это бывший GM-АВТОВАЗ, производство, которое было законсервировано. И новый Logan тоже будет выпускаться с эмблемой Lada», — сообщил Максим Кадаков на канале «За рулем» в Яндекс.Дзэн.

16 мая стало известно о том, что Renault Group продает весь имеющийся у группы пакет акций АВТОВАЗа (а именно — 67,69%), новым обладателем становится Государственный научный центр Российской Федерации ФГУП НАМИ.

На европейских рынках Renault Logan третьего поколения с 2020 года представлен под брендом Dacia, принадлежащем Renault

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До мая 2022 года на АВТОВАЗе выпускались автомобили Renault Logan и Sandero текущего поколения. А под маркой Lada (см. выше) теперь планируют выпускать следующую генерацию, которая ранее готовилась к локализации в Тольятти, но под брендом Renault.

Сейчас АВТОВАЗ находится в режиме простоя, предприятия в Тольятти и Ижевске не запустились после майских праздников.

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Фото: Renault Group