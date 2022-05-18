УАЗ возобновил работу

В общей сложности сотрудники завода отдыхали всю первую половину мая.

Материалы по теме Санкции — не помеха: ЗМЗ собрал 15 миллионов моторов

На Ульяновском автозаводе возобновилась сборка автомобилей. Напомним, производство было остановлено с 30 апреля по 15 мая, с учетом государственных праздников, выходных дней и объявленного корпоративного отпуска (с 4-го по 6-е и с 11-го по 13-е мая), но предприятие продолжало вести плановую отгрузку автомобилей, а также проводило весеннюю кампанию по ремонту производственного оборудования.

В этом году УАЗ уже приостанавливал сборку автомобилей — конвейеры простояли 14 и 15 марта, на предприятии проводилась внеплановая инвентаризация. При этом многие промышленные участки продолжали работу, а в кратковременный отпуск с сохранением зарплаты выводилась лишь часть персонала.

Материалы по теме УАЗ — за скорейший переход к упрощенному техрегламенту

Мартовская остановка была связана с изменением логистических потоков, и, как тогда рассказывали «За рулем» в пресс-службе УАЗа, после возобновления производства сложности с некоторыми комплектующими остались, но определенный запас по запчастям все же был. Предприятие стабильно проработало вторую половину марта и весь апрель.

Напомним, на УАЗе, являющемся основным активом группы Sollers, сейчас выпускают семейства внедорожников Патриот, Пикап, Хантер, Профи и СГР. От разработки новых моделей на предприятии отказались.

Но возможно, что новую модель будут выпускать в Ульяновске совместно с Chery.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках.

Фото: Егор Алеев / ТАСС