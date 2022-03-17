Все плохо? Что сейчас происходит с ГАЗом, УАЗом и АВТОВАЗом

В марте предприятия автопрома и смежных областей промышленности оказались под огнем санкций.

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Многие иностранные компании прекратили поставки машин, заморозили продажи в дилерских центрах и/или приостановили имеющиеся в РФ производства. Кроме того, абсолютное большинство брендов поднимает цены, и у некоторых из них это не обычный рост в пределах пары процентов, а существенный скачок.

И если ситуацию по иномаркам мы освещали (и продолжаем освещать) регулярно, то на истинно российских автозаводах хочется остановиться отдельно — окончательной ясности тут нет. Особняком оставим КАМАЗ — предприятие уже обозначило, как будет выходить из кризиса. А что с остальными? Как выживают ГАЗ, УАЗ и АВТОВАЗ?

УАЗ — ждем стабилизации

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Первого марта Ульяновский автозавод пересмотрел прайсы на свою продукцию, и это подорожание было плановым — машины 2022 года выпуска прибавили в цене на 2–4%. Однако вслед за этим произошло неожиданное: цены исчезли с официального сайта. Как сообщал источник «За рулем», это сделано ввиду того, что предприятие не может повлиять на ценовую политику дилеров. 14 марта конвейер завода остановился — для внеплановой инвентаризации в связи с изменениями логистических потоков. Как и ожидалось, сборка возобновилась через пару дней.

«Все ждут стабилизации. Все перспективы и цены завязаны на этом. Конвейер останавливали на два дня, сейчас работает. Конечно, есть сложности с некоторыми комплектующими, однако пока запасы есть. Но главное — это скорейшая стабилизация политической ситуации», — рассказали «За рулем» в пресс-службе предприятия.

ГАЗ — пока в штатном режиме

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Еще в январе на фоне политической напряженности срок действия американских лицензий для «Группы ГАЗ» был сокращен до 27 апреля 2022 года. Это означает, что к данному сроку все поставщики из США должны завершить сделки с российской компанией — и пока эта ситуация не разрешена. А уже в начале марта была остановлена контрактная сборка Volkswagen Taos, Skoda Octavia, Kodiaq и Karoq на «легковом» конвейере ГАЗа в Нижнем Новгороде.

Тем не менее, конвейер по выпуску автомобилей марки ГАЗ пока продолжил работать в штатном режиме, как сообщило региональное издание Pravda-NN со ссылкой на пресс-службу «Группы ГАЗ». А власти региона, в свою очередь, разрабатывают меры поддержки.

АВТОВАЗ — перебои в сборке, рост цен

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Промышленные площадки АВТОВАЗа в Тольятти и Ижевске задолго до конца февраля 2022 года испытывали сложности, вызванные дефицитом микрочипов. А сейчас к этому добавились разрывы в логистических цепочках по другим комплектующим. В марте все сборочные конвейеры то и дело останавливаются, руководство перенесло корпоративный отпуск с июля-августа на апрель. Выяснилось, что собрать Весту из полностью российских комплектующих получится только через два года.

На фоне этого за первые две мартовские недели АВТОВАЗ дважды поднял цены на новые автомобили, а также переписал прайсы на техобслуживание.

Складывающаяся ситуация во многом вредит и Западу — например, выпуск шин в Европе страдает из-за дефицита российского технического углерода.

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Фото: АВТОВАЗ, УАЗ, ГАЗ