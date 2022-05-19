Объявлена цена кроссовера Geely Coolray Nero — журнал За рулем

Объявлена цена кроссовера Geely Coolray Nero

Все функции, доступные на верхних уровнях оснащения, плюс эксклюзивный декор в спортивном стиле.

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Компания Geely заявила, что остается в России

Российский офис Geely объявил цену на кроссоверы Coolray в специальной версии Nero. О самом появлении в линейке такой версии стало известно накануне, и тогда в компании сообщили, что кроссоверы в исполнении Nero получат эксклюзивный черный декор в спортивном стиле.

Объявлена цена кроссовера Geely Coolray Nero

В частности, кузова машин окрашиваются в фирменный черный металлик Ink Black, корпуса зеркал получили отделку под карбон, черные легкосплавные диски размером 18 дюймов также оригинальный дизайн.

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Кроме того, образ подчеркнут задним спойлером с красной эмблемой в виде буквы S, металлической накладкой с логотипом серии на кромке заднего бампера и эмблемой серии на двери задка.

Также Geely Coolray Nero отличаю тонированные задние стекла и салонные коврики с вышивкой фирменного логотипа. В комплектацию входят системы бесключевого доступа и дистанционного запуска, полностью светодиодная оптика, панорамный люк с электроприводом, 7-дюймовая панель приборов, дисплей мультимедиа 10,25 и множество других функций, доступных для Coolray на верхних уровнях оснащения.

Объявлена цена кроссовера Geely Coolray Nero

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Кроссовер в специальной версии оценен российским дистрибьютором в 2 749 990 рублей. Таким образом, комплектация Nero стала самым дорогим вариантом оснащения Coolray: цены основные комплектации компактного кроссовера сейчас располагаются в диапазоне от 2 299 990 до 2 659 990 рублей. Пресс-служба сообщает, что дилеры получат кроссоверы Coolray в специальной версии Nero уже в в июне.

  • У бренда запланирована и полноценная премьера: в марте среднеразмерный Geely Monjaro завершил цикл испытаний, и старт его продаж запланирован на вторую половину 2022 года.
  • «За рулем» можно читать в Viber.

Фото: Geely

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