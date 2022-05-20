Lada XRAY может не вернуться на конвейер АВТОВАЗа — журнал За рулем

Lada XRAY может не вернуться на конвейер АВТОВАЗа

Модель пострадала от дефицита электроники первой, и при этом наиболее чувствительно.

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АВТОВАЗ продлил простой сборочных линий

Информация о скором выводе хэтчбека Lada XRAY из модельной линейки отечественного бренда появлялась и впредь, но каждый раз слухи оказывались преувеличенными. Однако они возникают вновь, и небезосновательно. После простоя тольяттинского завода, который, по последним данным, продлится до конца мая, модель может не вернуться на конвейер.

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Напомним, сейчас в Тольятти остановлены все сборочные линии, но если по моделям Granta и Niva готовятся упрощенные комплектации, то с будущим моделей на французской платформе B0 — это Largus и XRAY — ясности меньше. С одной стороны, глава Минпромторга Денис Мантуров заверил, что выпуск этих машин будет продолжен. С другой — не было уточнений, каких именно машин. Паблик «Нетипичный АВТОВАЗ» пишет, что завод не планирует восстанавливать сборку XRAY.

Lada XRAY может не вернуться на конвейер АВТОВАЗаXRAY поступил в продажу 14 февраля 2016 года, с тех пор покупателей нашли более 161 тысячи хэтчбеков
XRAY поступил в продажу 14 февраля 2016 года, с тех пор покупателей нашли более 161 тысячи хэтчбеков

По данным источника, завод фактически закрыл проект, и работы над новыми комплектациями (в том числе подразумеваются упрощенные, «антикризисные») не ведутся.

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Отмечается, что высокий хэтчбек пострадал от дефицита электроники первым, и при этом наиболее чувствительно. Еще в июле 2021 года прекратился выпуск модификации с мультимедийной системой EnjoY Pro, а нынешняя ситуация поставила под большой вопрос выпуск модели как таковой. Если информация подтвердится, в линейке останется только один автомобиль с французскими корнями — Largus.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA XRAY (22)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Комфортная езда и полная начинка.

Недостатки:

Довольно высокая стоимость и разрыв с похожими вариантами от рено невелик. Пробку бензобака надо носить собой на кассу АЗС вместе со вставленным в нее откидным ключом т.к 2021г на машине с кучей электроники не сделали лючок от центрального замка) Диллеры обманывают и накручивают за установку защи...

Комментарий:

У меня новый xray 2021 (комплектация club) сломался на 3й день (400км пробег) после приезда из салона. 2ю неделю ждет замены сцепления за мой счёт у диллера т.к в 2021 начали ставить какой-то другой маховик к которому не подходит то сцепление что у них в наличии. Радует хотя бы быстрое реагирован...

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