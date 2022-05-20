Lada XRAY может не вернуться на конвейер АВТОВАЗа

Модель пострадала от дефицита электроники первой, и при этом наиболее чувствительно.

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Информация о скором выводе хэтчбека Lada XRAY из модельной линейки отечественного бренда появлялась и впредь, но каждый раз слухи оказывались преувеличенными. Однако они возникают вновь, и небезосновательно. После простоя тольяттинского завода, который, по последним данным, продлится до конца мая, модель может не вернуться на конвейер.

Напомним, сейчас в Тольятти остановлены все сборочные линии, но если по моделям Granta и Niva готовятся упрощенные комплектации, то с будущим моделей на французской платформе B0 — это Largus и XRAY — ясности меньше. С одной стороны, глава Минпромторга Денис Мантуров заверил, что выпуск этих машин будет продолжен. С другой — не было уточнений, каких именно машин. Паблик «Нетипичный АВТОВАЗ» пишет, что завод не планирует восстанавливать сборку XRAY.

XRAY поступил в продажу 14 февраля 2016 года, с тех пор покупателей нашли более 161 тысячи хэтчбеков

По данным источника, завод фактически закрыл проект, и работы над новыми комплектациями (в том числе подразумеваются упрощенные, «антикризисные») не ведутся.

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Отмечается, что высокий хэтчбек пострадал от дефицита электроники первым, и при этом наиболее чувствительно. Еще в июле 2021 года прекратился выпуск модификации с мультимедийной системой EnjoY Pro, а нынешняя ситуация поставила под большой вопрос выпуск модели как таковой. Если информация подтвердится, в линейке останется только один автомобиль с французскими корнями — Largus.

Но ненадолго — из Москвы в Тольятти переносят производство Renault Duster, который отныне получит эмблему Lada, и также под отечественным брендом будут делать на АВТОВАЗе и новый Logan.

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Фото: АВТОВАЗ