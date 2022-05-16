Renault Duster будут выпускать в России под брендом Lada

Кроссовер Renault Duster станет Ладой — модель будет локализована на тольяттинском заводе АВТОВАЗа и начнет выпускаться под российским брендом Lada. Именно о таких договоренностях между АВТОВАЗом и Renault Group сообщил в эфире телеканала «Россия 24» директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денис Пак.
Напомним, что до последнего времени Renault Duster производился на заводе Рено Россия, сборка рестайлинговых машин началась в январе 2021 года. Но уже в апреле 2022-го производство Renault (кроме Дастера, выпускались также Arkana и Kaptur) на заводе было остановлено, а 16 мая стало известно о готовящемся выпуске машин под брендом «Москвич».
Что касается АВТОВАЗа, то производитель переживает тяжелый дефицит компонентов и готовится к внедрению в производство упрощенных модификаций машин на собственных платформах. В этих модификациях отсутствует часть электронных систем, а двигатель, вероятно, будет с пониженным экологическим классом.
- Renault расстается со своими активами в России — 16 мая совет директоров Renault Group одобрил подписание соглашений о продаже 100% акций Renault Russia и и 67,69% акций АВТОВАЗа, новым собственником стал ФГУП НАМИ.
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Фото: Renault