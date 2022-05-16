Renault Duster будут выпускать в России под брендом Lada — журнал За рулем

Renault Duster будут выпускать в России под брендом Lada

Об этом сообщил Денис Пак, директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России.

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Кроссовер Renault Duster станет Ладой — модель будет локализована на тольяттинском заводе АВТОВАЗа и начнет выпускаться под российским брендом Lada. Именно о таких договоренностях между АВТОВАЗом и Renault Group сообщил в эфире телеканала «Россия 24» директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денис Пак.

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Напомним, что до последнего времени Renault Duster производился на заводе Рено Россия, сборка рестайлинговых машин началась в январе 2021 года. Но уже в апреле 2022-го производство Renault (кроме Дастера, выпускались также Arkana и Kaptur) на заводе было остановлено, а 16 мая стало известно о готовящемся выпуске машин под брендом «Москвич».

Что касается АВТОВАЗа, то производитель переживает тяжелый дефицит компонентов и готовится к внедрению в производство упрощенных модификаций машин на собственных платформах. В этих модификациях отсутствует часть электронных систем, а двигатель, вероятно, будет с пониженным экологическим классом.

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Сейчас обе производственные площадки АВТОВАЗа, заводы в Тольятти и Ижевске, находятся в простое, не запустившись после майских праздников. Завод в Тольятти, кроме моделей Lada, выпускал также легковые автомобили Renault Logan и Sandero, имеющие с кроссовером Duster общую платформу.

  • Renault расстается со своими активами в России — 16 мая совет директоров Renault Group одобрил подписание соглашений о продаже 100% акций Renault Russia и и 67,69% акций АВТОВАЗа, новым собственником стал ФГУП НАМИ.
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Фото: Renault

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Отзывы о Renault Duster (25)

Renault 2014 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.

Недостатки:

неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.

Комментарий:

Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету

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