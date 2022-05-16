Определилось будущее московского завода Renault (вы не поверите)

Мэр Москвы заявил, что большая часть персонала будет сохранена, а продукцией станут автомобили под другим брендом.

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О перспективах московского завода Renault сообщил на своем официальном сайте мэр Москвы Сергей Собянин. Как известно, утром 16 мая Renault Group объявила о продаже отделения Renault Russia (а также контрольного пакета акций АВТОВАЗа), новым обладателем является ФГУП НАМИ. Вскоре после этого глава российской столицы сообщил, что большая часть персонала завода Renault в Москве и у его смежников будет сохранена, а по продуктовой линейке предприятию есть стратегия.

Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод Renault. Это его право, но мы не можем допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы. Поэтому я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич», — сообщил Собянин.

Он добавил, что новым технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода «Москвич» станет КАМАЗ. На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с ДВС, а в перспективе в производственный план добавятся электромобили. Сейчас, по словам мэра, правительство Москвы, Минпромторг России и КАМАЗ работают над локализацией производства максимального количества автокомпонентов.

Более 100 лет назад предприятие, о котором идет речь, было основано как Московский автосборочный завод имени КИМ, и начинал этот завод с производства автомобилей Ford. Затем на протяжении десятилетий он назывался сначала МЗМА, затем АЗЛК и выпускал легендарные Москвичи.

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В 1990-х производство пришло в упадок, а с 1998-го завод под именем Автофрамос начал сотрудничать с Renault. В последние годы он назывался Renault Russia, продукция была локализована (данные Википедии за 2019 год) на 70%. Последние освоенные модели — это кроссоверы Renault Kaptur, Arkana и новый Duster.

Об остановке их производства стало известно в конце апреля 2022 года.

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Фото: ТАСС, «За рулем»