Определилось будущее московского завода Renault (вы не поверите) — журнал За рулем

Определилось будущее московского завода Renault (вы не поверите)

Мэр Москвы заявил, что большая часть персонала будет сохранена, а продукцией станут автомобили под другим брендом.

Материалы по теме
Стало известно, кому Renault продает долю АВТОВАЗа

О перспективах московского завода Renault сообщил на своем официальном сайте мэр Москвы Сергей Собянин. Как известно, утром 16 мая Renault Group объявила о продаже отделения Renault Russia (а также контрольного пакета акций АВТОВАЗа), новым обладателем является ФГУП НАМИ. Вскоре после этого глава российской столицы сообщил, что большая часть персонала завода Renault в Москве и у его смежников будет сохранена, а по продуктовой линейке предприятию есть стратегия.

Материалы по теме
Камеры ГИБДД обучат штрафовать за «грязный» выхлопГИБДД вооружат 3D-сканерами — что изменится для водителей?Выручку за «красивые» номера можно разделить на всех россиян

Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод Renault. Это его право, но мы не можем допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы. Поэтому я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич», — сообщил Собянин.

Он добавил, что новым технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода «Москвич» станет КАМАЗ. На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с ДВС, а в перспективе в производственный план добавятся электромобили. Сейчас, по словам мэра, правительство Москвы, Минпромторг России и КАМАЗ работают над локализацией производства максимального количества автокомпонентов.

Более 100 лет назад предприятие, о котором идет речь, было основано как Московский автосборочный завод имени КИМ, и начинал этот завод с производства автомобилей Ford. Затем на протяжении десятилетий он назывался сначала МЗМА, затем АЗЛК и выпускал легендарные Москвичи.

Материалы по теме
На поддержку российской экономики выделят более 5 трлн рублей

В 1990-х производство пришло в упадок, а с 1998-го завод под именем Автофрамос начал сотрудничать с Renault. В последние годы он назывался Renault Russia, продукция была локализована (данные Википедии за 2019 год) на 70%. Последние освоенные модели — это кроссоверы Renault Kaptur, Arkana и новый Duster.

Фото: ТАСС, «За рулем»

Наше новое видео
Лада Веста б/у и новая — в чем разница?
Самые доступные японские внедорожники: большой тест «За рулем»
Новый Renault Duster после 30 000 км — полный список проблем

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров3364
Оцените материал
1:—1

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: