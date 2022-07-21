Фары из Европы заменят белорусскими — журнал За рулем

Фары из Европы заменят белорусскими

Их будут использовать для разных видов автотранспорта: коммерческого, пассажирского, сельхозтехники.

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О том, что завод Руденск станет одним из главных поставщиков фар для российского автопрома, рассказали сами представители компании. Информация появилась в сообществе Нетипичный АВТОВАЗ ВКонтакте. Белорусские фары заменят те, что раньше закупали в Германии, Польше и Франции.

Светотехнику на заводе, отмечают его представители, собирают по всем современным технологиям. Изделия отливают из пластмассы, после чего они проходят вакуумную металлизацию (напыление алюминия, вольфрама, хрома и других металлов) и сборку. Готовый фары проходят испытания в лаборатории. Там проводят климатические, механические и электротехнические тесты.

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Один и тот же прибор могут испытывать четверо суток. За это время проверяют все параметры. А именно: как фара будет работать в жару, мороз, туман или сильный дождь.

Предприятие работает с 1928 года. Частично свою продукцию оно уже поставляло таким российским маркам как: УАЗ, ПАЗ, ЛИАЗ, АВТОВАЗ и Урал.

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