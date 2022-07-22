Попробуйте позже: система Lada Connect дала сбой

Часть функционала телематической системы Lada Connect, которую устанавливали на автомобили семейства Granta, а также регистрация в системе новых пользователей перестали быть доступны, пишет Лада.Онлайн со ссылкой на сообщение, которое АВТОВАЗ разослал в собственные дилерские центры. В качестве причины указан «внешний технический сбой», сообщает источник.
Какие именно функции оказались «замороженными», а также что именно понимается под внешним сбоем, в сообщении не уточняется. Зато указано, что сложности имеют временный характер, на предприятии работают над решением проблемы, и, как только функционал будет восстановлен, дилеры свяжутся с клиентами. Официального подтверждения этой информации на данный момент не имеется.
Напомним, Lada Connect начали устанавливать на автомобили семейства Granta в мае 2021 года. Система была доступна в некоторых комплектациях, «За рулем» тестировал машину в версии Люкс. Отмечалось, в частности, что Lada Connect не совмещается с мультимедийным центром EnjoY Pro, покупатель может выбрать лишь одно из двух. Впервые АВТОВАЗ анонсировал Lada Connect в 2016 году.
Lada Connect позволяет удаленно управлять системами автомобиля с помощью смартфона и вести запись параметров движения, а также прочих событий с автомобилем.
- Сейчас АВТОВАЗ выпускает упрощенную Гранту без значительной доли электроники — например, без АБС, в связи с чем возобновляется производство регуляторов давления.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках.
Фото: АВТОВАЗ