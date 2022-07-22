Попробуйте позже: система Lada Connect дала сбой — журнал За рулем

Попробуйте позже: система Lada Connect дала сбой

Проблема носит временный характер, на АВТОВАЗе усиленно работают над ее устранением.

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Часть функционала телематической системы Lada Connect, которую устанавливали на автомобили семейства Granta, а также регистрация в системе новых пользователей перестали быть доступны, пишет Лада.Онлайн со ссылкой на сообщение, которое АВТОВАЗ разослал в собственные дилерские центры. В качестве причины указан «внешний технический сбой», сообщает источник.

Какие именно функции оказались «замороженными», а также что именно понимается под внешним сбоем, в сообщении не уточняется. Зато указано, что сложности имеют временный характер, на предприятии работают над решением проблемы, и, как только функционал будет восстановлен, дилеры свяжутся с клиентами. Официального подтверждения этой информации на данный момент не имеется.

Попробуйте позже: система Lada Connect дала сбойЧерез Lada Connect можно открыть/закрыть двери, запустить мотор, прогреть или охладить салон, подать сигнал, проверить уровень топлива и заряд АКБ
Через Lada Connect можно открыть/закрыть двери, запустить мотор, прогреть или охладить салон, подать сигнал, проверить уровень топлива и заряд АКБ

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Напомним, Lada Connect начали устанавливать на автомобили семейства Granta в мае 2021 года. Система была доступна в некоторых комплектациях, «За рулем» тестировал машину в версии Люкс. Отмечалось, в частности, что Lada Connect не совмещается с мультимедийным центром EnjoY Pro, покупатель может выбрать лишь одно из двух. Впервые АВТОВАЗ анонсировал Lada Connect в 2016 году.

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Lada Connect позволяет удаленно управлять системами автомобиля с помощью смартфона и вести запись параметров движения, а также прочих событий с автомобилем.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Granta (20)

LADA 2014 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход — светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ — только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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