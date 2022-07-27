Названа самая популярная платформа для онлайн-продажи авто

Рейтинг составлен по результатам опроса россиян, которые когда-либо продавали машины в интернете.

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Исследование, которое проводили эксперты агентства «Автостат», показало, что чаще всего россияне используют для продажи машин платформу Авито.Авто. Участие в опросе приняли более 3200 автовладельцев.

Результаты опроса представили в процентном соотношении. За лидера проголосовали больше половины опрошенных, а именно 56,6%. Результаты остальных онлайн-площадок значительно скромнее. Второе и третье места заняли Auto.ru и Drom.ru. Они набрали 21,2% и 20,1% соответственно.

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Проведенное исследование позволило составить рейтинг не только по стране в целом, но и отдельно в самых крупных городах. Однако данные для Москвы и Санкт-Петербурга совпали с общероссийскими. Именно Авито.Авто выбирают 50% опрошенных из Москвы и 60,6% из северной столицы.

Мнение покупателей, в целом, совпадает с мнением продавцов. Небольшая разница в процентах не влияет на общую картину. Сайт Авито. Авто в поисках машины откроют 44,7% респондентов. 25,5% ответили, что в первую очередь предпочтут Auto.ru, и 14,9% отдали голос за Drom.ru.

Ранее стало известно, что главные критерии при выборе онлайн-сервиса — надежность и безопасность.

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