9 тысяч километров - как быстрее, скорым поездом или на машине? Есть ответ!

Чтобы прибыть на вокзал раньше поезда, нужно было преодолеть дистанцию за шесть дней, делая в сутки не менее 1500 километров и не имея возможности смениться за рулем.

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Путешествовать на поезде или на автомобиле? Какой из этих вариантов будет менее затратным по времени? В период отпусков перед многими автомобилистами стоят такие вопросы.

Ответить на них посредством смелого эксперимента решили в российском представительстве автомобильного бренда Suzuki и компании LAV Productions.

Автомобильный журналист Андрей Леонтьев на автомобиле Suzuki Vitara отправился в путь длиной более чем 9100 километров по Транссибирской магистрали Москва-Владивосток.

Одновременно с автомобилем с Ярославского вокзала в Москве в направлении Владивостока тронулся скорый поезд, в котором ехала тревел-блогер Юлия Костюшкина.

Чтобы прибыть на вокзал в конечном пункте следования раньше поезда, Леонтьеву нужно было преодолеть дистанцию за шесть дней, делая в сутки не менее 1500 километров и не имея возможности смениться за рулем.

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При этом ему необходимо было учитывать действующие ограничения скорости и прочие ПДД, камеры видеофиксации, пробки, непогоду и исконно российские дорожные условия.

По словам журналиста, автомобиль показал себя хорошо с точки зрения эргономики салона, эластичности силового агрегата, надежной и энергоемкой подвески.

25 июля гонка завершилась. Леонтьев прибыл на вокзал во Владивостоке раньше скорого поезда и встретил Юлию Костюшкину на перроне с обещанным букетом цветов.

Недавно в глобальный модельный ряд Suzuki вернулся кроссовер Grand Vitara.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube.

Фото: Suzuki