9 тысяч километров — как быстрее, скорым поездом или на машине? Есть ответ! — журнал За рулем

9 тысяч километров - как быстрее, скорым поездом или на машине? Есть ответ!

Чтобы прибыть на вокзал раньше поезда, нужно было преодолеть дистанцию за шесть дней, делая в сутки не менее 1500 километров и не имея возможности смениться за рулем.

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Путешествовать на поезде или на автомобиле? Какой из этих вариантов будет менее затратным по времени? В период отпусков перед многими автомобилистами стоят такие вопросы.

Ответить на них посредством смелого эксперимента решили в российском представительстве автомобильного бренда Suzuki и компании LAV Productions.

9 тысяч километров — как быстрее, скорым поездом или на машине? Есть ответ!

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Автомобильный журналист Андрей Леонтьев на автомобиле Suzuki Vitara отправился в путь длиной более чем 9100 километров по Транссибирской магистрали Москва-Владивосток.

Одновременно с автомобилем с Ярославского вокзала в Москве в направлении Владивостока тронулся скорый поезд, в котором ехала тревел-блогер Юлия Костюшкина.

9 тысяч километров — как быстрее, скорым поездом или на машине? Есть ответ!

Чтобы прибыть на вокзал в конечном пункте следования раньше поезда, Леонтьеву нужно было преодолеть дистанцию за шесть дней, делая в сутки не менее 1500 километров и не имея возможности смениться за рулем.

9 тысяч километров — как быстрее, скорым поездом или на машине? Есть ответ!

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При этом ему необходимо было учитывать действующие ограничения скорости и прочие ПДД, камеры видеофиксации, пробки, непогоду и исконно российские дорожные условия.

По словам журналиста, автомобиль показал себя хорошо с точки зрения эргономики салона, эластичности силового агрегата, надежной и энергоемкой подвески.

9 тысяч километров — как быстрее, скорым поездом или на машине? Есть ответ!

25 июля гонка завершилась. Леонтьев прибыл на вокзал во Владивостоке раньше скорого поезда и встретил Юлию Костюшкину на перроне с обещанным букетом цветов.

Фото: Suzuki

9 тысяч километров — как быстрее, скорым поездом или на машине? Есть ответ!

Чтобы прибыть на вокзал раньше поезда, нужно было преодолеть дистанцию за шесть дней, делая в сутки не менее 1500 километров и не имея возможности смениться за рулем.

9 тысяч километров — как быстрее, скорым поездом или на машине? Есть ответ! — фото 13504529 тысяч километров — как быстрее, скорым поездом или на машине? Есть ответ! — фото 13504539 тысяч километров — как быстрее, скорым поездом или на машине? Есть ответ! — фото 13504509 тысяч километров — как быстрее, скорым поездом или на машине? Есть ответ! — фото 13504519 тысяч километров — как быстрее, скорым поездом или на машине? Есть ответ!
9 тысяч километров — как быстрее, скорым поездом или на машине? Есть ответ!

Чтобы прибыть на вокзал раньше поезда, нужно было преодолеть дистанцию за шесть дней, делая в сутки не менее 1500 километров и не имея возможности смениться за рулем.

9 тысяч километров — как быстрее, скорым поездом или на машине? Есть ответ! — фото 13504509 тысяч километров — как быстрее, скорым поездом или на машине? Есть ответ! — фото 13504529 тысяч километров — как быстрее, скорым поездом или на машине? Есть ответ! — фото 13504539 тысяч километров — как быстрее, скорым поездом или на машине? Есть ответ! — фото 13504519 тысяч километров — как быстрее, скорым поездом или на машине? Есть ответ!
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Отзывы о Suzuki Vitara (1)

Suzuki 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Отличные ходовые качества

Недостатки:

Не с каждого смартфона выводится изображение на экран мультимедиа

Комментарий:

Вот уже пол-года владею Suzuki Vitara S, 140 л.с., 6АКПП, передний привод. Каждый день по Москве. Авто не такое простое, как кажется с виду, его главная изюминка — прекрасные ходовые (городские) качества. Проблем пока никаких, все работает, не скрипит, не бренчит, тех.жидкости в норме, даже пыли ...

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