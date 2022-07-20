В гамме Suzuki вновь появилась Grand Vitara

Новый компакт-кроссовер создан специально для развивающихся стран.

Материалы по теме Кроссовер Suzuki бросил вызов поезду

Suzuki Motor представила новый компактный кроссовер под именем Grand Vitara. Напомним, это двойное название не использовалось с 2019-го, когда японская компания прекратила выпускать внедорожник поколения JT.

Первой страной, где наладят производство и продажи возрожденной Гранд Витары, станет Индия, вот почему мировая премьера модели прошла именно в этой южноазиатской стране.

Suzuki Grand Vitara

Новая Grand Vitara не создана с нуля — в ее основе лежит глубоко переработанная конструкция компактного кроссовера Vitara поколения LY, который официально продается в России и неплохо здесь известен. С Витарой у новинки унифицированы платформа Global C и часть несущего каркаса кузова, при этом все внешние панели другие, формирующие более современный экстерьер. Крылья, двери и крыша у Сузуки являются общими с представленным в начале июля соплатформенным кроссовером Toyota Urban Cruiser Hyryder, однако фары и фонари, а также бамперные группы для каждой модели являются оригинальными.

Suzuki Grand Vitara

По размерам возрожденная Suzuki Grand Vitara сравнима с Hyundai Creta: длина составляет 4345 мм, ширина — 1795 мм, высота — 1645 мм, колесная база — 2600 мм. Относительно Витары LY новинка на 170 мм длиннее и имеет увеличенное на 100 мм расстояние между осями колес.

Suzuki Grand Vitara

Материалы по теме Suzuki Jimny стал пятидверным

В базовой конфигурации модель планируют оснащать силовой установкой типа «мягкий гибрид», в ней 1,5-литровому бензиновому двигателю Suzuki K15C ассистирует 48-вольтовый стартер-генератор, мощность системы — 103 л.с., крутящий момент — 137 Нм. ДВС сочетается с 5-ступенчатой МКП или 6-диапазонным автоматом с гидротрансформатором.

Дорогой вариант получит систему типа «параллельный гибрид», в котором выдающий 92 л.с. и 122 Нм 1,5-литровый бензиновый агрегат Toyota M15A-FXE сочетается с 79-сильным электромотором, совокупная отдача системы — 114 л.с. В установку входят вариатор eCVT и литий-ионная батарея. На чистой электротяге машина способна преодолевать расстояние до 25 км.

Suzuki Grand Vitara

Первая из перечисленных модификаций может иметь передний или полный привод (по выбору покупателя), вторая предполагает только передний.

Производство новинки организуют на заводе индийского филиала Suzuki Motor, но география продаж будет включать многие развивающиеся страны.

«За рулем» можно читать в Viber .

Фото: Пресс-служба Suzuki Motor