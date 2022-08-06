К чему приводят нарушения правил перевозки животных

О происшествии, виновником которого стал кот, рассказали сотрудники подмосковной пожарно-спасательной части. В машине находились водитель и пассажирка. Женщина везла питомца на руках без специальной переноски.
Как рассказали участники аварии, кот во время движения неожиданно вырвался из рук и вцепился в лицо водителю. В результате мужчина не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево.
Водитель и пассажирка получили повреждения различной степени тяжести. Сотрудники бригады скорой помощи оказали им помощь на месте. Кот, как рассказали сотрудники, спрятался в придорожных кустах.
Спасатели напоминают водителям, что перевозить животных необходимо в специальных переносках или в отсеках машины, отгороженных от водителя защитной сеткой.