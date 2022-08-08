Скоро беспилотные автомобили начнут ездить в 41 российском регионе, и в некоторых из них не будет людей (операторов, которые должны перехватывать управление в экстренных ситуациях). В связи с этим вопрос — кто будет нести ответственность за аварии, совершенные по вине электроники?
Во-первых, все компании и люди, эксплуатирующие беспилотники, будут нести повышенную финансовую ответственность — не менее 10 млн рублей.
«Субъект экспериментального правового режима обязан застраховать и поддерживать застрахованным в течение всего срока действия экспериментального правового режима риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, в пользу третьих лиц на сумму не менее 10 млн рублей в отношении каждого высокоавтоматизированного транспортного средства», — говорится в тексте постановления, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Во-вторых, все аварии с беспилотниками будут разбираться по обычной схеме, с учетом ПДД и без каких-либо исключений.
«Оформление происшествия и его расследование будет проводиться соответственно органами ГИБДД и органами следствия строго в установленном законом порядке — исключений из этого правила нет», — рассказали «Известиям» в пресс-службе министерства.
Если на месте водителя в беспилотнике сидел человек, то он может быть привлечен к ответственности в случае ДТП, если не предпринял необходимых мер для избежания ДТП.
«Если в результате расследования будет установлено, что причина ДТП — некорректная работа программы, управляющей транспортным средством, то к ответственности могут быть привлечены как разработчик программного обеспечения для ЭВМ, так и владелец транспортного средства», — объясняют в Министерстве экономического развития.
До конца разбирательств по ДТП беспилотное транспортное средство не будет допускаться на дороги общего пользования.
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Фото: Сергей Бобылев/ТАСС