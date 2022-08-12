Haval представил кроссовер за 1,1 млн рублей

Автомобиль построен на базе Jolion, но имеет внедорожную внешность.

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Haval Cool Dog будет продаваться в четырех комплектациях по цене от 123 800 до 149 800 юаней (от 1,1 млн до 1,35 млн рублей).

В отличие от кроссовера Jolion, на базе которого построен автомобиль, Cool Dog имеет квадратный внедорожный дизайн с прямым капотом и короткими передними и задними свесами.

Длина автомобиля составляет 4520 мм, высота — 1875 мм, ширина — 1745 мм, а колесная база — 2710 мм.

В задней двери машины есть специальный отсек, где прячется запасное колесо, из-за чего окна багажника получились очень узкими — стильно, но обзор назад явно плох. Стойки красятся в серебристый цвет независимо от цвета кузова.

В салоне установлены 12,3-дюймовый экран информационно-развлекательной системы с функцией распознавания голосовых команд и аудиосистема с 18 динамиками. Панорамная крыша, которую вы видите на снимках, входит в стандартную комплектацию Cool Dog.

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Кроссовер оснащается турбомотором объемом 1,5 литра мощностью 184 л.с. и 275 Нм. Он работает в паре с 7-ступенчатым роботом. Привод может быть как передним, так и полным, в зависимости от комплектации.

А вот мотоцикл, который стоит всего 90 тысяч рублей.

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Фото: carnewschina.com