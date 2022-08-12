Haval представил кроссовер за 1,1 млн рублей — журнал За рулем

Haval представил кроссовер за 1,1 млн рублей

Автомобиль построен на базе Jolion, но имеет внедорожную внешность.

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Haval Cool Dog будет продаваться в четырех комплектациях по цене от 123 800 до 149 800 юаней (от 1,1 млн до 1,35 млн рублей).

В отличие от кроссовера Jolion, на базе которого построен автомобиль, Cool Dog имеет квадратный внедорожный дизайн с прямым капотом и короткими передними и задними свесами.

Длина автомобиля составляет 4520 мм, высота — 1875 мм, ширина — 1745 мм, а колесная база — 2710 мм.

Haval представил кроссовер за 1,1 млн рублей

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В задней двери машины есть специальный отсек, где прячется запасное колесо, из-за чего окна багажника получились очень узкими — стильно, но обзор назад явно плох. Стойки красятся в серебристый цвет независимо от цвета кузова.

Haval представил кроссовер за 1,1 млн рублей

В салоне установлены 12,3-дюймовый экран информационно-развлекательной системы с функцией распознавания голосовых команд и аудиосистема с 18 динамиками. Панорамная крыша, которую вы видите на снимках, входит в стандартную комплектацию Cool Dog.

Haval представил кроссовер за 1,1 млн рублей

Haval представил кроссовер за 1,1 млн рублей

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Кроссовер оснащается турбомотором объемом 1,5 литра мощностью 184 л.с. и 275 Нм. Он работает в паре с 7-ступенчатым роботом. Привод может быть как передним, так и полным, в зависимости от комплектации.

  • А вот мотоцикл, который стоит всего 90 тысяч рублей.
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Фото: carnewschina.com

Haval представил кроссовер за 1,1 млн рублей

Автомобиль построен на базе Jolion, но имеет внедорожную внешность.

Haval представил кроссовер за 1,1 млн рублей — фото 1353287Haval представил кроссовер за 1,1 млн рублей — фото 1353288Haval представил кроссовер за 1,1 млн рублей — фото 1353289Haval представил кроссовер за 1,1 млн рублей — фото 1353290Haval представил кроссовер за 1,1 млн рублей
Haval представил кроссовер за 1,1 млн рублей

Автомобиль построен на базе Jolion, но имеет внедорожную внешность.

Haval представил кроссовер за 1,1 млн рублей — фото 1353288Haval представил кроссовер за 1,1 млн рублей — фото 1353287Haval представил кроссовер за 1,1 млн рублей — фото 1353289Haval представил кроссовер за 1,1 млн рублей — фото 1353290Haval представил кроссовер за 1,1 млн рублей
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