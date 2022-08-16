Audi хочет повторить ошибку Mercedes-Benz — журнал За рулем

Audi хочет повторить ошибку Mercedes-Benz

Речь идет о новой модели, выпускать которую ни в коем случае не стоит.

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Audi рассматривает возможность выхода в сегмент пикапов, и независимый художник Теоттл нарисовал, как может выглядеть пикап Audi в стиле Q6, сделанный на базе Ford Ranger.

Ford Ranger делается на одной платформе с VW Amarok, а значит и пикап Audi будет создаваться на ней же. Модель Q6 тоже была выбрана не случайно — это самая последняя новинка Audi, представленная не так давно в Китае.

Audi хочет повторить ошибку Mercedes-Benz

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Пикап получил мускулистые передние и задние крылья, большие воздухозаборники, фирменную решетку радиатора и узкие фары с причудливой светодиодной графикой.

Audi хочет повторить ошибку Mercedes-Benz

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VW Amarok позиционируется как пикап премиум-класса. То есть ниша занята и толкаться в ней двум машинам концерна не стоит. Следовательно, Audi может выпустить электрический пикап для конкуренции с Rivian R1T и Tesla Cybertruck. В противном случае модель обречена — она не будет пользоваться спросом и в конце концов, как и MercedesBenz X—класса, будет снята с конвейера еще до того, как получит хотя бы одно обновление.

Фото, видео: YouTube

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