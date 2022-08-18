Пользователей электросамокатов научат ездить безопасно

Столичные власти запустили новый этап программы для пользователей электросамокатов «Включи режим безопасности».

В Москве для пользователей электросамокатов оборудована специальная площадка, где можно пройти квест — здесь будут головоломки на знание правил управления самокатом. Главная задача — преодолеть один из трех предложенных маршрутов, состоящих из 6 локаций и правильно ответить на вопросы разной сложности.

Подсказка — все локации связаны с историческим знаковым местом для Московского транспорта. Каждый участник получит памятный приз.

Комментирует Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов:

Сейчас стартует второй этап программы — обучающий квест для пользователей.

Для этого на Бульварном кольце мы оборудовали специальную площадку, где пользователи смогут проверить знания и научиться еще лучше управлять самокатом.

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Поучаствовать в испытании приглашают всех пользователей старше 18 лет. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться, заполнив специальную форму на сайте. 20 августа 2022 года участники смогут не только прокатиться по историческому центру Москвы в приятной компании, но и повысить свои знания в области ПДД и безопасного вождения электросамоката.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС