Пользователей электросамокатов научат ездить безопасно — журнал За рулем

Пользователей электросамокатов научат ездить безопасно

Столичные власти запустили новый этап программы для пользователей электросамокатов «Включи режим безопасности».

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В Москве для пользователей электросамокатов оборудована специальная площадка, где можно пройти квест — здесь будут головоломки на знание правил управления самокатом. Главная задача — преодолеть один из трех предложенных маршрутов, состоящих из 6 локаций и правильно ответить на вопросы разной сложности.

Подсказка — все локации связаны с историческим знаковым местом для Московского транспорта. Каждый участник получит памятный приз.

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Комментирует Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов:

Пользователей электросамокатов научат ездить безопасно
— Мэр Москвы Сергей Собянин поручил обеспечить безопасные поездки для всех участников дорожного движения. Для пользователей электросамокатов мы запустили специальную образовательную программу, которая научит передвигаться по городу безопасно для всех.

Сейчас стартует второй этап программы — обучающий квест для пользователей.

Для этого на Бульварном кольце мы оборудовали специальную площадку, где пользователи смогут проверить знания и научиться еще лучше управлять самокатом.

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Поучаствовать в испытании приглашают всех пользователей старше 18 лет. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться, заполнив специальную форму на сайте. 20 августа 2022 года участники смогут не только прокатиться по историческому центру Москвы в приятной компании, но и повысить свои знания в области ПДД и безопасного вождения электросамоката.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

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