Главного нарколога Брюна подозревают в коррупционном скандале с медсправками

А также в хищении примерно 20 миллионов рублей.

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Бывшего главного внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна подозревают в хищении около 20 млн рублей у Департамента здравоохранения Москвы, сообщает в своем Телеграм-канале столичная прокуратура.

«Ему и его соучастнику предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество), то есть в хищении через подконтрольные фирмы, которые финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли, денежных средств Департамента здравоохранения г. Москвы в сумме не менее 20 млн рублей путем поставок для ГБУЗ „Московский НПЦ наркологии ДЗМ“ медицинских изделий по значительно завышенным ценам», — говорится в заявлении прокуратуры.

Подельник Брюна, нарколог Владимир Якушев, признал вину в мошенничестве и заключил сделку со следствием, сам Брюн вину не признает.

Согласно инсайдерской информации, Брюн и его заместитель по Ассоциации наркологов Владимир Якушев закупали по завышенным ценам тесты и реагенты для тестов на наркологическую и алкогольную зависимость, в том числе для будущих водителей.

Он также проверяется на причастность к скандальной истории с введением новых правил медосмотра водителей. Тогда предлагалось проверять всех водителей на наркологическую и алкогольную зависимость с помощью дорогостоящих тест-систем, в результате чего стоимость медсправки могла вырасти в 10 раз. В ситуацию даже пришлось вмешаться Владимиру Путину, который указал, что такая цена для медсправки недопустима. Тогда изменения в приказ Минздрава вносить не стали. Позже оказалось, что цены на эти тест-системы были неоправданно завышены, притом что их эффективность при выявлении наркозависимых оказалась неочевидной.

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Евгений Брюн занимал должность главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава, однако после появления сведений об уголовном деле в ведомстве заявили, что такой должности давно не существует. Однако есть и другие сведения: пост главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава Брюн занимал с 2009 года. У него есть ученая степень доктора медицинских наук и звания профессора и заслуженного врача России.

Евгения Брюна отправили под домашний арест до 3 сентября, ему может грозить лишение свободы на 10 лет.

С 1 марта 2022 года водителям, лишившимся прав за нетрезвое вождение или отказавшимся от медосвидетельствования, приходится в обязательном порядке сдавать дополнительные анализы крови и мочи на определение хронического употребления алкоголя при получении медицинской справки.



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