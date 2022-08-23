Названа дата начала продаж Lada Niva Travel

Рекомендованная цена внедорожника будет достигать почти миллиона.

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Выпуск Lada Niva Travel в Тольятти возобновился более недели назад — 15 августа. Собираемые машины пополняют склады, в том числе дилерские. Но уже 28 августа, как выяснила РГ, автомобили начнут передавать покупателям.

Заводская стоимость внедорожника составляет почти миллион рублей, но дилеры, наверняка, будут предлагать Ниву с допоборудованием и допуслугами по более высокой цене, так как до сих пор на рынке наблюдается дефицит новых машин.

Но покупатели могут рассчитывать на участие в программе льготного автокредитования и получить ощутимую скидку до 400 тысяч рублей — 20% от стоимости машины, которая не должна быть дороже 2 млн рублей. В программе участвуют только автомобили марок УАЗ, Lada, ГАЗ, а также электромобили марки Evolute.

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В базовой комплектации Lada Niva Travel оснащается, например, усилителем руля, электрическими стеклоподъемниками, боковые зеркала с электроприводом и обогревом, системой ЭРА-ГЛОНАСС, регулируемой рулевой колонкой и светодиодными задними фонарями, защитой поддона картера, центральным замком.

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Фото: АВТОВАЗ