Названа дата начала продаж Lada Niva Travel — журнал За рулем

Названа дата начала продаж Lada Niva Travel

Рекомендованная цена внедорожника будет достигать почти миллиона.

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Выпуск Lada Niva Travel в Тольятти возобновился более недели назад — 15 августа. Собираемые машины пополняют склады, в том числе дилерские. Но уже 28 августа, как выяснила РГ, автомобили начнут передавать покупателям.

Заводская стоимость внедорожника составляет почти миллион рублей, но дилеры, наверняка, будут предлагать Ниву с допоборудованием и допуслугами по более высокой цене, так как до сих пор на рынке наблюдается дефицит новых машин.

Названа дата начала продаж Lada Niva Travel

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Но покупатели могут рассчитывать на участие в программе льготного автокредитования и получить ощутимую скидку до 400 тысяч рублей — 20% от стоимости машины, которая не должна быть дороже 2 млн рублей. В программе участвуют только автомобили марок УАЗ, Lada, ГАЗ, а также электромобили марки Evolute.

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В базовой комплектации Lada Niva Travel оснащается, например, усилителем руля, электрическими стеклоподъемниками, боковые зеркала с электроприводом и обогревом, системой ЭРА-ГЛОНАСС, регулируемой рулевой колонкой и светодиодными задними фонарями, защитой поддона картера, центральным замком.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Niva (14)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.

Недостатки:

Сплошные недостатки!!!

Комментарий:

Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!

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